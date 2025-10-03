Viharriadó: iskolák zárnak be, vonatok állnak le, életveszélyes szél és áradások fenyegetnek

Storm Amy, az idei szezon első névvel ellátott vihara az egész Egyesült Királyságot sújtja. Skóciában akár 160 kilométeres széllökések is lehetnek, vasútvonalakat zárnak le, kompjáratokat törölnek, Észak-Írországban pedig az iskolákat is bezárják a biztonság érdekében, írja a Sky News.

Az egész Egyesült Királyságra figyelmeztetést adtak ki Storm Amy érkezése miatt, amely az idei szezon első névvel ellátott vihara. A vihar az Atlanti-óceán északi részén alakult ki a Humberto és Imelda hurrikánok maradványainak, valamint egy erős futóáramlatnak a kölcsönhatásából, és péntek estétől szombatig tombolhat hevesen.

Az előrejelzések szerint Észak- és Nyugat-Skócia kapja a legnagyobb csapást, ahol a széllökések 60–70 mph-t (96–112 km/h) is elérhetnek, a partokon és a magasabban fekvő területeken pedig akár a 100 mph-hoz (160 km/h) is közelíthetnek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (Met Office) borostyánsárga figyelmeztetést adott ki a pusztító erejű szél miatt Skócia északi és nyugati részeire, valamint Észak-Írország egyes területeire, míg sárga figyelmeztetés van érvényben eső és szél miatt Angliában, Walesben és a szigetország nagy részén.

A veszélyek között szerepel az életveszélyes körülmények, áramkimaradások, épületkárok, közlekedési fennakadások, helyi árvizek, parti áradások és kidőlő fák.

A közlekedést jelentősen érinti a vihar, több észak-skóciai vasútvonal péntek este lezár, a többi vonalon sebességkorlátozás lesz érvényben, míg több kompjáratot is töröltek Skócia és Észak-Írország között. Észak-Írország négy megyéjében az iskolákat pénteken déltől zárva tartják a biztonság érdekében.

Bár a Storm Amy pontos pályája még bizonytalan, a legvalószínűbb forgatókönyv szerint Északnyugat-Skócia felett vonul át, így ott várható a legerősebb szél és heves esőzés. Szombaton továbbra is szeles, helyenként viharos időre kell számítani, főleg Skócia északi részén.

Címlapkép forrása: Sergio Formoso via Getty Images