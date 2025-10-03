Viharriadó: iskolák zárnak be, vonatok állnak le, életveszélyes szél és áradások fenyegetnek

Az egész Egyesült Királyságra figyelmeztetést adtak ki Storm Amy érkezése miatt, amely az idei szezon első névvel ellátott vihara. A vihar az Atlanti-óceán északi részén alakult ki a Humberto és Imelda hurrikánok maradványainak, valamint egy erős futóáramlatnak a kölcsönhatásából, és péntek estétől szombatig tombolhat hevesen.
Az előrejelzések szerint Észak- és Nyugat-Skócia kapja a legnagyobb csapást, ahol a széllökések 60–70 mph-t (96–112 km/h) is elérhetnek, a partokon és a magasabban fekvő területeken pedig akár a 100 mph-hoz (160 km/h) is közelíthetnek.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (Met Office) borostyánsárga figyelmeztetést adott ki a pusztító erejű szél miatt Skócia északi és nyugati részeire, valamint Észak-Írország egyes területeire, míg sárga figyelmeztetés van érvényben eső és szél miatt Angliában, Walesben és a szigetország nagy részén.
A veszélyek között szerepel az életveszélyes körülmények, áramkimaradások, épületkárok, közlekedési fennakadások, helyi árvizek, parti áradások és kidőlő fák.
A közlekedést jelentősen érinti a vihar, több észak-skóciai vasútvonal péntek este lezár, a többi vonalon sebességkorlátozás lesz érvényben, míg több kompjáratot is töröltek Skócia és Észak-Írország között. Észak-Írország négy megyéjében az iskolákat pénteken déltől zárva tartják a biztonság érdekében.
Bár a Storm Amy pontos pályája még bizonytalan, a legvalószínűbb forgatókönyv szerint Északnyugat-Skócia felett vonul át, így ott várható a legerősebb szél és heves esőzés. Szombaton továbbra is szeles, helyenként viharos időre kell számítani, főleg Skócia északi részén.
Címlapkép forrása: Sergio Formoso via Getty Images
