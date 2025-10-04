  • Megjelenítés
Két nap múlva teljes egészében átadják az autópályát, amelyre magyarok tömegei vártak
Gazdaság

Két nap múlva teljes egészében átadják az autópályát, amelyre magyarok tömegei vártak

Portfolio
Elkészült az A5-ös autópálya Pélmonostortól a magyar határig tartó szakasza, amelyet október 6-án adnak át a forgalomnak. A közel 46 millió eurós beruházás az EBRD finanszírozásával valósult meg - írta a Pécs Aktuál.

Az A5-ös autópálya Pélmonostortól a magyar határig húzódó szakasza sikeresen átesett a műszaki ellenőrzésen, és minden feltétel teljesült az ünnepélyes átadáshoz. A forgalom előtti megnyitóra

október 6-án, hétfőn 13:30-kor kerül sor magas rangú horvát állami tisztségviselők részvételével.

A beruházás kivitelezője az Osijek-Koteks vállalat volt, amely 2023. augusztus 31-én kötött szerződést a Horvát Autópálya társasággal. A projekt teljes költségét, mintegy 46 millió eurót az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) hitele fedezte.

Az öt kilométer hosszúságú szakaszon összesen nyolc műtárgy épült, köztük a 318 méter hosszú Karašica viadukt, amely a projekt legnagyobb ilyen létesítménye. Emellett megvalósult a Gajić felüljáró, a Rašće felüljáró, a Karašica 2 híd, a Travnik 1 és 2 hidak, valamint két csatorna feletti átkelő is.

A magyar oldalon az M6-os autópálya már teljes hosszában elkészült, csupán a lippói lehajtó és az országhatár közötti szakasz megnyitása van hátra. A tervek szerint a horvát átadással egyidejűleg ezt a magyar szakaszt is üzembe helyezik.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
india-terkep-stock
Gazdaság
Az USA sokat veszít az Indiával szembeni kereskedelmi háborújával
Pénzcentrum
Kiderült a nagy tészta-titok: eddig mindenki rosszul főzte, itt az igazság
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility