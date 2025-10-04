Két nap múlva teljes egészében átadják az autópályát, amelyre magyarok tömegei vártak

Az A5-ös autópálya Pélmonostortól a magyar határig húzódó szakasza sikeresen átesett a műszaki ellenőrzésen, és minden feltétel teljesült az ünnepélyes átadáshoz. A forgalom előtti megnyitóra
október 6-án, hétfőn 13:30-kor kerül sor magas rangú horvát állami tisztségviselők részvételével.
A beruházás kivitelezője az Osijek-Koteks vállalat volt, amely 2023. augusztus 31-én kötött szerződést a Horvát Autópálya társasággal. A projekt teljes költségét, mintegy 46 millió eurót az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) hitele fedezte.
Az öt kilométer hosszúságú szakaszon összesen nyolc műtárgy épült, köztük a 318 méter hosszú Karašica viadukt, amely a projekt legnagyobb ilyen létesítménye. Emellett megvalósult a Gajić felüljáró, a Rašće felüljáró, a Karašica 2 híd, a Travnik 1 és 2 hidak, valamint két csatorna feletti átkelő is.
A magyar oldalon az M6-os autópálya már teljes hosszában elkészült, csupán a lippói lehajtó és az országhatár közötti szakasz megnyitása van hátra. A tervek szerint a horvát átadással egyidejűleg ezt a magyar szakaszt is üzembe helyezik.
Címlapkép forrása: Shutterstock
