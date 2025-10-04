Megadóztatná a szupergazdagokat a francia kormány

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök új adótervet készít elő a magas jövedelmű személyek megadóztatására, hogy megnyerje a szocialista ellenzék támogatását a 2026-os költségvetéshez – írja a Reuters a Les Echos francia pénzügyi napilap alapján.

Lecornu olyan adóintézkedéseket tervez, amelyek az évi 250 000 eurónál (egyéneknél), illetve 500 000 eurónál (pároknál) magasabb jövedelemmel rendelkezőket céloznák meg.

A tervezett intézkedésekkel a kormány mintegy 3 milliárd euró többletbevételre számít a következő évben.

Az első intézkedés a François Bayrou előző miniszterelnök által bevezetett egyszeri adó, a CDHR (magas jövedelmekre vonatkozó differenciális hozzájárulás) megújítása lenne. Ez az úgynevezett minimumadó biztosítaná, hogy minden érintett magas jövedelmű adózó legalább jövedelme 20 százalékát befizesse adóként.

A kisebbségi kormány emellett szigorítani kíván a szupergazdagok holdingcégeken keresztül történő adóoptimalizálási gyakorlatán is. A pénzügyminisztérium mintegy 30 000 olyan pénzügyi struktúrát azonosított, amelyek az intézkedés hatálya alá esnének, különösen azokat, amelyek osztalékot vesznek fel, de soha nem osztják újra, így elkerülve az osztalékadót.

A Les Echos szerint a holdingcégekre vonatkozó intézkedés várhatóan valamivel több mint 1 milliárd eurót hozna 2026-ra.

Egyéb intézkedésekkel együtt a leggazdagabbaktól származó teljes többlet-hozzájárulás 4-4,5 milliárd euró között alakulna.

Lecornu, aki Emmanuel Macron elnök ötödik miniszterelnöke két év alatt, múlt hónapban lépett hivatalba, miután a parlament megbuktatta Bayrou-t a jövő évre tervezett 44 milliárd eurós költségvetési megszorítások miatt.

A miniszterelnök pénteken vázolta fel a vagyonadót is tartalmazó javaslatait, amelyekkel a baloldali támogatást szeretné elnyerni a 2026-os költségvetéshez. A szocialisták azonban elégtelennek minősítették a terveket, bár nem zárták ki a további tárgyalásokat.

Mivel a parlament három blokkra oszlik, amelyek egyikének sincs többsége, Lecornu a rivális pártok támogatására szorul a jogszabályok elfogadásához és saját miniszterelnöki pozíciójának megőrzéséhez. A szocialisták a Franciaország leggazdagabb 0,01%-ára kivetendő 2%-os vagyonadót szeretnének látni a 2026-os költségvetésben támogatásuk feltételeként.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/AFP pool/Alain Jocard