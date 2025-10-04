Történelmi fordulat Japánban: női vezető kerülhet az ország élére

A 64 éves, korábban híradósként dolgozó politikus szombaton legyőzte négy férfi ellenfelét a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetői posztjáért folytatott versengésben. Ez volt a harmadik alkalom, hogy Takacsi Szanae a párt vezetésére pályázott.
Takaicsi várhatóan még ebben a hónapban miniszterelnökké válik, Isiba Sigeru utódjaként, aki kevesebb mint egy év elteltével jelentette be lemondását, mivel a párt két súlyos parlamenti vereséget szenvedett.
Ő lesz Japán negyedik miniszterelnöke öt év alatt.
A nacionalista beállítottságú Takaicsi várhatóan jobbra tolja majd Japán politikáját, ha ténylegesen elfoglalja majd a miniszterelnöki széket. Bár hisz az Egyesült Államokkal való erős biztonsági szövetségben, a "Japán az első" külpolitikát hangsúlyozza, ahol Tokió elsősorban nemzeti érdekei szerint cselekszik. Kritikusan nyilatkozott a Tokió és Washington közötti vámtárgyalásokról, egyenlőtlennek nevezve a megállapodás egyes aspektusait.
A pártelnöki választás két fordulóból állt. Az elsőben a párt 295 parlamenti képviselője és a párttagságot képviselő 295 szavazat vett részt. A második fordulóban, a két legjobb jelölt között, 341 szavazatot adtak le – 294-et az LDP parlamenti képviselői és 47-et Japán prefektúráinak helyi LDP-szervezetei.
Takaicsi különleges jelenség a japán politikában, amelyet generációkon át apáikat és nagyapáikat követő férfi politikusok uraltak. A nyugat-japán Narából származó politikus családjának első választott tisztségviselője, főiskolai évei alatt heavy metal zenekarban dobolt, és szeret motorozni és búvárkodni.
1993-ban választották a parlamentbe, és különböző vezető kormányzati pozíciókat töltött be, többek között 2022-től 2024-ig gazdasági biztonsági miniszter volt.
Takaicsi , aki példaképének Margaret Thatcher volt brit miniszterelnököt nevezte meg, áttörte a legmagasabb üvegplafont Japánban azzal, hogy várhatóan az első női vezető lesz a férfiak által dominált ázsiai országban. Ugyanakkor nem ismert a nemek közötti egyenlőség szószólójaként.
Takaicsi ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy a korábbi kormányoknál nagyobb arányban nevez ki nőket a kabinetbe és a pártvezetésbe.
Címlapkép forrása: Kim Kyung-Hoon - Pool/Getty Images
