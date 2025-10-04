  • Megjelenítés
Trump arcképe kerülhet a dollárra - Elképesztő tervvel állt elő a pénzügyminisztérium
Gazdaság

Trump arcképe kerülhet a dollárra - Elképesztő tervvel állt elő a pénzügyminisztérium

Portfolio
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma fontolgatja, hogy Donald Trump arcképével ellátott 1 dolláros érmét bocsátanak ki Amerika függetlenségének 250. évfordulójára - közölte az Axios.

A pénzügyminisztérium szóvivője pénteken megerősítette az Axios hírportálnak, hogy

valóban tervezik a Trump-arcképes érme kibocsátását, bár a végleges dizájn még nem került kiválasztásra.

A terv jogi aggályokat vet fel, mivel a szövetségi törvények általában tiltják élő elnökök ábrázolását az amerikai fizetőeszközökön. A vonatkozó jogszabály (31 U.S. Code § 5112) kimondja, hogy "egyetlen érme sem viselheti élő korábbi vagy jelenlegi elnök képmását", illetve elhunyt elnökök esetében a haláluk utáni két éven belül sem.

Az évfordulós érmékre vonatkozó 2020-as törvény (Circulating Collectible Coin Redesign Act) szintén tiltja, hogy "bármely élő vagy elhunyt személy fej- és vállportréja vagy mellszobra, illetve élő személy portréja" szerepeljen az érméken.

Brandon Beach kincstárnok az X közösségi platformon osztotta meg az érme tervezetét, jelezve, hogy hamarosan több információt közöl, amint véget ér a kormányzati leállás az USA-ban.

A pénzügyminisztérium szóvivője szerint bár a végleges dizájn még nincs kiválasztva,

ez az első tervezet jól tükrözi országunk és demokráciánk tartós szellemét, még hatalmas akadályok ellenére is".

Érdekesség, hogy a történelemben eddig csak egyszer ábrázoltak hivatalban lévő elnököt amerikai érmén: Calvin Coolidge, a 30. elnök bocsátott ki egy fél dolláros érmét, amelyen saját maga és George Washington szerepelt.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain via Wikimedia Commons

