Csaknem ezer embert ejtett fogva egy durva hóvihar

Mentőakciók zajlanak a Mount Everest tibeti oldalán, ahol közel ezer ember rekedt egy hóvihar miatt - írja a Reuters.

Mentőcsapatok dolgoznak azon, hogy megtisztítsák a Mount Everest keleti lejtőjén található kempingekhez vezető utakat, ahol a kínai állami média jelentései szerint csaknem 1000 ember rekedt egy hóvihar következtében.

A Jimu News beszámolója szerint több száz helyi lakost és mentőcsapatot mozgósítottak, hogy eltávolítsák a 4900 méter feletti magasságban lévő területhez vezető utakat elzáró havat.

A jelentés szerint néhány turistát már sikerült lehozni a hegyről.

A havazás péntek este kezdődött és szombaton is folytatódott. A helyi Tingri megyei turisztikai vállalat hivatalos WeChat-fiókján közzétett közlemények szerint szombat késő délutántól felfüggesztették a jegyértékesítést és az Everest látványosságaihoz való belépést.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images