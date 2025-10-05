  • Megjelenítés
Csaknem ezer embert ejtett fogva egy durva hóvihar
Gazdaság

Csaknem ezer embert ejtett fogva egy durva hóvihar

Portfolio
Mentőakciók zajlanak a Mount Everest tibeti oldalán, ahol közel ezer ember rekedt egy hóvihar miatt - írja a Reuters.

Mentőcsapatok dolgoznak azon, hogy megtisztítsák a Mount Everest keleti lejtőjén található kempingekhez vezető utakat, ahol a kínai állami média jelentései szerint csaknem 1000 ember rekedt egy hóvihar következtében.

A Jimu News beszámolója szerint több száz helyi lakost és mentőcsapatot mozgósítottak, hogy eltávolítsák a 4900 méter feletti magasságban lévő területhez vezető utakat elzáró havat.

A jelentés szerint néhány turistát már sikerült lehozni a hegyről.

A havazás péntek este kezdődött és szombaton is folytatódott. A helyi Tingri megyei turisztikai vállalat hivatalos WeChat-fiókján közzétett közlemények szerint szombat késő délutántól felfüggesztették a jegyértékesítést és az Everest látványosságaihoz való belépést.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megállapodott az OPEC az olajkitermelés növeléséről
Gazdaság
Döntött az olajkartell az olajkitermelés novemberi mértékéről
Pénzcentrum
Így tarolná le a Tesco a magyar kisboltokat: megnyílt az új egységük, elmentünk megnézni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility