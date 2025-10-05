Döntött az olajkartell az olajkitermelés novemberi mértékéről

Az OPEC+ novembertől napi 137 ezer hordóval emeli meg kőolajtermelését, ami megegyezik az októberi, szerénynek mondható emelés mértékével - írja a Reuters.

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét, Oroszországot és néhány kisebb termelőt tömörítő csoport idén összesen több mint 2,6 millió hordó/nap mennyiséggel növelte termelési céljait, ami a globális kereslet mintegy 2,5%-ának felel meg.

Ez a politikai irányváltás az évekig tartó csökkentések után azt a célt szolgálja, hogy visszanyerjék piaci részesedésüket olyan versenytársaktól, mint az amerikai palaolaj-termelők.

Három OPEC+ forrás szerint a csoport elvi megállapodásra jutott a napi 137 ezer hordós emelésről.

A találkozó előkészítése során Oroszország és Szaúd-Arábia, az OPEC+ két legnagyobb termelője eltérő álláspontot képviselt. Oroszország a szerény, októberivel megegyező termelésnövelés mellett érvelt, hogy elkerülje az olajárak nyomás alá kerülését, illetve mert az ukrajnai háború miatti szankciók következtében nehezen tudná növelni termelését.

Ezzel szemben Szaúd-Arábia akár kétszeres, háromszoros vagy négyszeres emelést is javasolt volna - napi 274 ezer, 411 ezer vagy 548 ezer hordó mennyiségben.

Az OPEC+ termeléskorlátozásra vonatkozó stratégiája márciusban érte el csúcsát, összesen napi 5,85 millió hordó mennyiséggel. A termelés visszafogása három elemből állt: önkéntes, 2,2 millió hordó/nap mértékű visszafogás, nyolc tag által vállalt 1,65 millió hordó/nap, valamint a teljes csoport által végrehajtott további 2 millió hordó/nap termeléscsökkentés.

A nyolc termelő szeptember végéig teljesen megszünteti a csökkentések egyik elemét - a 2,2 millió hordó/nap mennyiségre vonatkozót. Októbertől pedig megkezdték a második réteg, az 1,65 millió hordó/nap fokozatos feloldását a napi 137 ezer hordós növeléssel.

Címlapkép forrása: Shutterstock