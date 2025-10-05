  • Megjelenítés
Forgalomelterelés lesz hétfőtől az M1-esen
Forgalomelterelés lesz hétfőtől az M1-esen

Műszaki karbantártás miatt lezárják az M1-es autópálya egy részét - közölte az Útinform.

Az M1 autópálya kivezetőn, a belső sáv lezárásra kerül Törökbálint térségében, a 13+600 -14+550 km szelvények közötti elválasztósáv műszaki karbantartása miatt,

ezért csak egy forgalmi sáv lesz járható 2025.10.06. és 2025.10.13. között.

