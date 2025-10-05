Káosz a magyar autópályán: baleset miatt lezárták az M0-ást

A tájékoztatás szerint három személygépkocsi és egy kisbusz rohant egymásba az M0-ás autóút 4-es kilométerénél, az M7-es sztrádai feletti hídon. A balesetben az egyik jármű fel is borult.
A járművekben összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett - közölték.
A baleset nyomán a burkolatra jelentős mennyiségű törmelék került. Az autóút érintett szakaszát lezárták.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
