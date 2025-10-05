  • Megjelenítés
Gazdaság

Káosz a magyar autópályán: baleset miatt lezárták az M0-ást

MTI
Baleset miatt nem lehet közlekedni az M0-áson, Törökbálintnál, ahol az M7-es csomópontnál, az M1-es sztráda irányába tartó felhajtónál négy jármű ütközött össze - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-vel vasárnap reggel.

A tájékoztatás szerint három személygépkocsi és egy kisbusz rohant egymásba az M0-ás autóút 4-es kilométerénél, az M7-es sztrádai feletti hídon. A balesetben az egyik jármű fel is borult.

A járművekben összesen öten utaztak, hozzájuk mentő érkezett - közölték.

A baleset nyomán a burkolatra jelentős mennyiségű törmelék került. Az autóút érintett szakaszát lezárták.

