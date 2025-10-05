  • Megjelenítés
Kiderült, ki lehet az új budapesti amerikai nagykövet
Gazdaság

Kiderült, ki lehet az új budapesti amerikai nagykövet

Portfolio
Donald Trump Benjamin Landa üzletembert jelölte az Egyesült Államok budapesti nagyköveti pozíciójára, amit még a Szenátusnak jóvá kell hagynia. A New York-i ortodox zsidó üzletember, idősotthonlánc-tulajdonos kinevezési folyamata várhatóan októberben kezdődhet meg - írja a 444 a Washington Postra hivatkozva.

A Washington Post a Kongresszus Külügyi Bizottságának honlapja alapján számolt be arról, hogy Donald Trump Benjamin Landát jelölte az Egyesült Államok budapesti nagyköveti pozíciójára. A jelölés érvényességéhez még szükséges a Szenátus jóváhagyása, amely folyamat a következő hónapban indulhat el.

Az információt Bryan Leib külpolitikai elemző, az Alapjogokért Központ kutatója is megerősítette közösségi média platformján. Leibet korábban szintén esélyesként tartották számon a pozícióra.

Landa befolyásos New York-i ortodox zsidó üzletember, a SentosaCare társalapítója és idősotthonlánc tulajdonosa. Roger Stone, Trump korábbi tanácsadója támogatta jelölését. A Hungarian Conservative szerint Landa ismert alakja a New York állambeli üzleti és vallási közösségeknek, aki számos jótékonysági kezdeményezésben vett részt, különösen a Chabad mozgalom helyi szervezeteinél.

Az üzletember Brooklynban nevelkedett, ortodox zsidó iskolában tanult, majd az Adelphi Egyetemen szerzett diplomát. Vagyonát az 1980-as évek végétől az idősellátás területén építette fel. Saját elmondása szerint édesapja a csehszlovákiai Nagybocskóban szolgált rabbiként, amely település Trianon előtt Magyarországhoz tartozott. Szülei a második világháborút követően vándoroltak ki az Egyesült Államokba.

Landa pályafutása során többször került a figyelem középpontjába az általa működtetett idősotthonokat érintő botrányok miatt. A Ballard Spahl ügyvédi iroda által ismertetett bírósági dokumentum szerint rágalmazásért perelte a The American Prospect című lapot, miután az emberkereskedelemmel, Medicaid-csalással és idősgondozási visszaélésekkel hozta összefüggésbe – a bíróság azonban elutasította keresetét.

Értesülések szerint Landa személyesen lobbizott a budapesti nagyköveti posztért.

A Belaaz információi alapján Roger Stone társaságában az Ovális Irodában is találkozott Trumppal a pozíció megvitatása céljából. A lap szerint Landa korábbi republikánus kampányok támogatójaként és a zsidó közösségben betöltött szerepe révén került közel a Trump-adminisztrációhoz.

Az amerikai nagykövetséget az elmúlt időszakban Robert Palladino ügyvivőként vezette, miután a korábbi nagykövet, David Pressman Trump újraválasztásakor lemondott pozíciójáról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1419023503-áruszállítás-autópálya-forgalom-fuvarozás-kamion-közlekedés-logisztika-szállítás-teherszállítás
Gazdaság
Forgalomelterelés lesz hétfőtől az M1-esen
Pénzcentrum
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility