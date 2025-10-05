Kiderült, ki lehet az új budapesti amerikai nagykövet

A Washington Post a Kongresszus Külügyi Bizottságának honlapja alapján számolt be arról, hogy Donald Trump Benjamin Landát jelölte az Egyesült Államok budapesti nagyköveti pozíciójára. A jelölés érvényességéhez még szükséges a Szenátus jóváhagyása, amely folyamat a következő hónapban indulhat el.

Az információt Bryan Leib külpolitikai elemző, az Alapjogokért Központ kutatója is megerősítette közösségi média platformján. Leibet korábban szintén esélyesként tartották számon a pozícióra.

Landa befolyásos New York-i ortodox zsidó üzletember, a SentosaCare társalapítója és idősotthonlánc tulajdonosa. Roger Stone, Trump korábbi tanácsadója támogatta jelölését. A Hungarian Conservative szerint Landa ismert alakja a New York állambeli üzleti és vallási közösségeknek, aki számos jótékonysági kezdeményezésben vett részt, különösen a Chabad mozgalom helyi szervezeteinél.

Az üzletember Brooklynban nevelkedett, ortodox zsidó iskolában tanult, majd az Adelphi Egyetemen szerzett diplomát. Vagyonát az 1980-as évek végétől az idősellátás területén építette fel. Saját elmondása szerint édesapja a csehszlovákiai Nagybocskóban szolgált rabbiként, amely település Trianon előtt Magyarországhoz tartozott. Szülei a második világháborút követően vándoroltak ki az Egyesült Államokba.

Landa pályafutása során többször került a figyelem középpontjába az általa működtetett idősotthonokat érintő botrányok miatt. A Ballard Spahl ügyvédi iroda által ismertetett bírósági dokumentum szerint rágalmazásért perelte a The American Prospect című lapot, miután az emberkereskedelemmel, Medicaid-csalással és idősgondozási visszaélésekkel hozta összefüggésbe – a bíróság azonban elutasította keresetét.

Értesülések szerint Landa személyesen lobbizott a budapesti nagyköveti posztért.

A Belaaz információi alapján Roger Stone társaságában az Ovális Irodában is találkozott Trumppal a pozíció megvitatása céljából. A lap szerint Landa korábbi republikánus kampányok támogatójaként és a zsidó közösségben betöltött szerepe révén került közel a Trump-adminisztrációhoz.

Az amerikai nagykövetséget az elmúlt időszakban Robert Palladino ügyvivőként vezette, miután a korábbi nagykövet, David Pressman Trump újraválasztásakor lemondott pozíciójáról.

