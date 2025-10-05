Szomorú hír érkezett a Balatonról, drámai adatot mértek reggel

Az elmúlt évek kedvező vízállása után idén komoly változás tapasztalható a Balaton vízszintjében. Míg néhány évvel ezelőtt a nyári időszakban is olyan magas volt a vízállás, hogy a Sió csatornát több éves szünet után ismét hajózhatóvá nyilvánították, addig 2023 őszére jelentősen megváltozott a helyzet.

A Vízügyi Igazgatóság hivatalos adatai szerint

október első vasárnapján reggel 7 órakor a Balaton átlagos vízállása mindössze 66 centiméter volt.

Ez az érték ugyan még nem közelíti meg a valaha mért legalacsonyabb, 23 centiméteres szintet, de a maximális szabályozási szintnek csupán körülbelül a felét teszi ki.

Az apadás folyamata a hűvösebb őszi időjárás beköszönte ellenére sem állt meg. Szeptember 21-én még 71 centiméteres vízállást mértek, ami két hét alatt további 5 centimétert csökkent.

A víz visszahúzódása miatt jelentős mederrészek váltak szabaddá, ahol a látogatók akár sétálhatnak is. Különösen szembetűnő a kontraszt a vitorláskikötőknél, ahol csak a rendszeres kotrásnak köszönhetően biztosított továbbra is a használhatóság.

A meteorológiai előrejelzések szerint a közeljövőben sem várható érdemi javulás. Az Időkép szakportál prognózisa alapján

a következő egy hétben mindössze néhány milliméteres csapadék valószínűsíthető a Balaton térségében, ami nem elegendő a vízszint helyreállításához.

A 2022-es súlyos nyári aszály idején már részletesen elemezték a szakértők a Balaton jövőjét érintő kockázatokat:

a csapadékhiány mellett

a természetkárosító beruházások,

az elavult nyolcvanas-kilencvenes évekből származó infrastruktúra, valamint

a kiszámíthatatlan éghajlatváltozás

egyaránt veszélyezteti Magyarország legnagyobb tavát. Ezek a tényezők nemcsak a víz mennyiségére, hanem annak minőségére is kedvezőtlen hatást gyakorolhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images