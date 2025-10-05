Új AI-stratégiát készít elő az Európai Bizottság

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Financial Times által látott tervezet szerint a Bizottság "Apply AI" stratégiája

az európai fejlesztésű AI-eszközöket kívánja előtérbe helyezni a biztonság és ellenállóképesség növelése, valamint az EU ipari versenyképességének javítása érdekében.

A stratégia kiemeli az AI-használat fejlesztésének szükségességét olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint az egészségügy, a védelem és a gyártás.

A Bizottság célja "az EU AI-szuverenitásának megerősítése" a hazai fejlesztésű mesterséges intelligencia technológiák fejlesztésének és használatának felgyorsításával, beleértve az "európai skálázható és replikálható generatív AI-megoldások közigazgatásban történő bevezetésének gyorsítását" is.

A várhatóan kedden Henna Virkkunen uniós technológiai biztos által bemutatandó stratégia figyelmeztet az "AI-stack külső függőségeire" - vagyis az AI-alkalmazások építéséhez, betanításához és kezeléséhez szükséges infrastruktúrára és szoftverekre -, amelyeket "fegyverként használhatnak" állami és nem állami szereplők, veszélyeztetve az ellátási láncokat.

Az aggodalmak Donald Trump amerikai elnöki visszatérése óta fokozódtak, ami széles körű aggályokat váltott ki az EU amerikai technológiától való függősége miatt, és felerősítette az európai digitális függetlenségre irányuló törekvéseket. Eközben Kína kihívást jelent az USA globális vezető szerepére nézve az AI tekintetében, ami félelmet kelt, hogy Európának kevés befolyása lehet a technológia jövőbeli használatára.

Az elmúlt években Európa számos ígéretes AI-vállalatnak adott otthont, a francia Mistraltól a német Helsing védelmi technológiai csoportig. Az EU azonban továbbra is az USA-ra és Ázsiára támaszkodik az AI fejlesztéséhez szükséges szoftverek, hardverek és kritikus ásványi anyagok nagy részénél.

A tervezet szerint a közigazgatásnak központi szerepet kell játszania abban, hogy "segítse az AI-startupok növekedését az európai gyártású nyílt forráskódú AI-megoldások iránti kereslet növelésével".

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken egy rendezvényen kijelentette, hogy a blokk "fel akarja gyorsítani az AI-adoptációt minden területen" az Apply AI stratégia révén, hogy Európa ne maradjon le az új technológiáról.

Brüsszel az AI-t nem csupán termelékenységi eszközként, hanem "stratégiai eszközként" kívánja pozicionálni, amelyet szorosan integrálni kell az EU intézményi, ipari és biztonsági rendszereibe.

A stratégiában szereplő intézkedések végrehajtásához, például az AI-adoptáció támogatásához a gyártásban és az egészségügyi ágazatban, a Bizottság 1 milliárd eurót mozgósít a meglévő finanszírozási programokból.

A blokk prioritásként kezeli az európai AI-alapú eszközök védelmi célú bevezetését is, mivel az európai fővárosok gyorsan növelik védelmi kiadásaikat az orosz fenyegetésre és az USA európai biztonságtól való esetleges Trump alatti eltávolodására válaszul.

Brüsszel tervei között szerepel "az európai AI-alapú" vezetési és irányítási (C2) képességek fejlesztésének és telepítésének felgyorsítása. A C2 rendszerek, amelyeket a csapatok irányítására és a harctéri műveletek kezelésére használnak, olyan kritikus eszközök, amelyeknél az európai hadseregek jelenleg nagymértékben az USA-ra támaszkodnak a NATO-n keresztül.

A Bizottság támogatni kívánja a "szuverén élvonalbeli modellek" fejlesztését az űrvédelmi technológia területén is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images