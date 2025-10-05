  • Megjelenítés
Új ciklon érte el Magyarországot, esőzéseket hoz a Barbara
Új ciklon érte el Magyarországot, esőzéseket hoz a Barbara

Új ciklon alakult ki az Alpok térségében, miután az Amy front déli szakaszán hullámot vetett. Az olasz meteorológusok által Barbara névre keresztelt ciklon csapadékzónája jelenleg Magyarország délnyugati megyéit érinti - írta a Hungaromet.

Az Amy frontfelhőzet és csapadéksáv tegnap késő délután érkezett meg hazánkba, azonban csapadék tekintetében meglehetősen gyenge intenzitást mutatott.

Az éjszaka folyamán jelentős változás történt, amikor a front déli szakaszán, az Alpok térségében hullámot vetett,

ami egy új ciklon kialakulásához vezetett.

A jelenleg is mélyülő légköri képződményt az olasz szakemberek Barbara névre keresztelték, melynek csapadékrendszere már elérte Magyarország délnyugati területeit.

Az előrejelzések szerint a délutáni órákban a Barbara kelet felé halad tovább, így a csapadéktevékenység fokozatosan áttevődik az ország déli, majd estétől a délkeleti régióira, ahol gyenge eső vagy záporeső várható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

