A héten kiderül, kik nyerik az idei Nobel-díjakat
Gazdaság

MTI
Október 6. és 13. között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat.

Elsőként hétfőn az orvosi-élettani kategóriában hirdetnek nyertest Stockholmban.

Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.

A hagyományoknak megfelelően a Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön hirdetik ki.

Október 10-én Oslóban hozzák nyilvánosságra a Nobel-békedíj idei kitüntetettjét, majd október 13-án ismét Stockholmban a svéd jegybank által alapított közgazdasági Nobel-emlékérem nyertesét.

A díjakat, amelyek mellé 11 millió svéd korona (388 millió forint) jár, a szokásoknak megfelelően az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján, december 10-én adják át a svéd fővárosban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

