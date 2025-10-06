A héten kiderül, kik nyerik az idei Nobel-díjakat

Elsőként hétfőn az orvosi-élettani kategóriában hirdetnek nyertest Stockholmban.
Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.
A hagyományoknak megfelelően a Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön hirdetik ki.
Október 10-én Oslóban hozzák nyilvánosságra a Nobel-békedíj idei kitüntetettjét, majd október 13-án ismét Stockholmban a svéd jegybank által alapított közgazdasági Nobel-emlékérem nyertesét.
A díjakat, amelyek mellé 11 millió svéd korona (388 millió forint) jár, a szokásoknak megfelelően az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján, december 10-én adják át a svéd fővárosban.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
