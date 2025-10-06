Beütött az adóemelés: nagyot zuhant a fogyasztás Romániában

A román kiskereskedelem augusztusban látványosan fékezett, a forgalom havi összevetésben 4,0 százalékkal esett vissza, ami – a járvány alatti lezárásokat nem számítva – a legnagyobb havi csökkenés a 2008–2009-es válság óta. A júliusi adatot ráadásul szintén lefelé korrigálta a statisztikai hivatal: a korábban jelzett 0,3 százalékos növekedés helyett 0,7 százalékos csökkenés történt a forgalomban, ami erősen beárnyékolja a harmadik negyedév fogyasztási kilátásait.
A nyári adóemelések előtti előrehozott vásárlások technikai visszarendeződése magyarázza a gyengülés egy részét,
de önmagában nem ad teljes képet a visszaesés okairól.
A részletek azt mutatják, hogy a visszaesés széles bázison következett be. Az élelmiszer-forgalom 3,4 százalékkal zsugorodott havi alapon, a nem-élelmiszer termékeké 3,0 százalékkal, az üzemanyag-értékesítés pedig 2,9 százalékkal. Év/év alapon augusztusban 2,2 százalékos mérséklődés látszik, ami szintén az elmúlt évek egyik leggyengébb eredménye.
Az idei esztendőt vizsgálva az összkép kevésbé drámai, de óvatosságra int. Augusztusig kumuláltan az élelmiszer-eladások enyhén csökkentek, miközben a nem-élelmiszer szegmens 5,8 százalékkal, az üzemanyag pedig 2,8 százalékkal bővült. Összevetésképp, 2024-ben viszont a nem-élelmiszer kiskereskedelem – amely az utóbbi időszak fő húzóágazata volt – 14,3 százalékkal bővült, így a mostani fékeződés részben egy túl erős bázis korrekciója.
Az adatok mögött egyszerre rajzolódik ki az év során fokozatosan romló fogyasztói környezet és az adóemelések előtti költekezés „visszapattanása”.
A kettő közül utóbbi hatása – különösen a júliusi számok lefelé módosítása után – kisebbnek tűnik, míg az előbbi, a magánfogyasztás trendszerű gyengülése meghatározóvá vált. A költségvetési szigorítás körüli elhúzódó egyeztetések és döntések is rontották a hangulatot.
Az augusztusi 4,0 százalékos zsugorodás az elmúlt évek egyik legrosszabb adata, ami érthetően
aggodalmat kelt a növekedési pálya fenntarthatóságával kapcsolatban.
Ugyanakkor összeomlásról egyelőre nincs még szó, hiszen több egyszeri és átmeneti tényező is lefelé húzta az adatot.
A tavalyi vártnál erősebb kiskereskedelmi teljesítmény és a sokáig kifejezetten élénk kereslet számos tartós cikk vásárlását előrehozta, amit nem ismételnek meg évről évre a háztartások. A fogyasztási hitelezés is erőteljesen bővült, így a mostani korrekció részben e túlfutás természetes lecsengése. A forgalom korábbi felfutását a magasabb infláció is támogatta,
a megemelt adóterhek és a munkanélküliségi várakozások emelkedése viszont idén markánsan óvatossá tette a fogyasztókat, akik befékezték a fogyasztásukat.
A rossz kiskereskedelmi adatból jól látszik, hogy a kockázatok a harmadik negyedévben a belső kereslet gyengülése felé mutatnak, az óvatosság pedig várhatóan kitart az év végéig, sőt 2026 elejéig is. Nem valószínű, hogy a most látott mértékű havi visszaesés tartóssá válik, de a fogyasztás gyors talpra állására sem érdemes rövid távon számítani. A következő hónapokban a munkaerőpiaci folyamatok, a bizalmi indikátorok és a kormányzat adópolitikai intézkedései döntik majd el, hogy a jelenlegi fékeződés mennyire válik tartóssá.
