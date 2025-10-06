Brüsszel új klímacsodafegyvere: pénzzé tennék a számkivetett szén-dioxidot

A Bizottság felismerte, hogy

jelentősen növelni kell a CO2-infrastruktúrába és -tárolásba (CCUS) történő beruházásokat

a 2050-es klímasemlegességi cél elérése érdekében.

A most indított nyilvános konzultáció a 2026-ra tervezett jogszabályi kezdeményezés és hatásvizsgálat előkészítését szolgálja.

A CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) technológia lényege, hogy az ipari folyamatok vagy energiatermelés során keletkező szén-dioxidot még a légkörbe jutás előtt megköti, hasznosítja vagy biztonságosan tárolja.

A folyamat általában három fő lépésből áll:

a CO2 leválasztása a kibocsátási forrásnál (pl. erőművekben, cement- vagy acélgyárakban), majd

sűrítése és szállítása (jellemzően vezetékeken vagy tartályokban), végül pedig

újrahasznosítása (például szintetikus üzemanyag vagy ipari alapanyag előállítására), illetve geológiai tárolása mély földrétegekben.

Kulcsfontosságú technológia az ipari szektor dekarbonizációjában, mivel olyan kibocsátásokat is képes kezelni, amelyek más módon nehezen csökkenthetők. Az EU tervei szerint az ipari karbongazdaság - a CCUS technológiákon keresztül - fontos szerepet játszik majd az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében.

