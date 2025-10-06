  • Megjelenítés
Bulgária meglépte: olyan támogatást kapnak az ipari vállalatok, ami láncreakciót indíthat el a régióban
Bulgária meglépte: olyan támogatást kapnak az ipari vállalatok, ami láncreakciót indíthat el a régióban

A kezdeti elképzelésekhez képest rövidebb, egy évre szóló célzott támogatást hagyott jóvá a bolgár kormány az ipari áramfogyasztók számára. A visszamenőleges hatállyal, 2025. július 1-től kezdődő kompenzációs rendszerben a vállalatok 122 euró/MWh felett pénzügyi támogatást kapnak az árambeszerzéseikhez. A kabinet szerint az új modell gyorsabb és egyszerűbb kifizetéseket eredményez. Az Európai Bizottság jóváhagyására azonban még szükség van ahhoz, hogy elinduljon a program.

Bulgária kormánya elfogadta azt a javaslatot, amely szerint

2025. július 1. és 2026. június 30. között az ipari fogyasztók támogatásban részesülnek, ha villamosenergia-beszerzéseik ára meghaladja a 122 euró/MWh szintet

- számolt be a Montel.

Bulgária energiaügyi minisztériuma eredetileg egy hároméves kompenzációs mechanizmus tervét terjesztette elő szeptemberben. Az akkori javaslat arról szólt, hogy akár a felhasznált villamos energia 50%-át is fedezheti a támogatás, ugyanakkor a végső ár 63,9 euró/MWh alá nem csökkenhet. Feltétel volt továbbá, hogy a vállalatok a kapott támogatás 50%-át dekarbonizációs beruházásokra fordítsák.

A kormány indoklása szerint az átdolgozott rendszer adminisztratív terhei kisebbek, a kifizetések üteme pedig gyorsabb, így jobban segíti a vállalatok versenyképességének fenntartását. A kifizetéseket egy 2015-ben létrehozott alapból finanszírozzák, amely a termelőktől, kereskedőktől és a rendszerüzemeltetőktől beszedett befizetésekből áll.

A Montel értesülései szerint

a kezdeményezés könnyen láncreakciót válthat ki a térségben.

Görögországban és Romániában is hasonló lépéseket terveznek egy brüsszeli jóváhagyás esetén - ugyanis arra még szükség van. A délkelet-európai ipari szövetségek korábban közösen kérték az EU-tól egy kompenzációs mechanizmus kidolgozását, mivel a régió áramárai tartósan magasabbak a nyugat-európai szinteknél.

A címlapkép illusztráció.

