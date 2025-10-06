Durván meleg volt a szeptember

A HungaroMet mérései alapján 2025 szeptemberében az országos átlaghőmérséklet 18,28°C volt, ami

2,24 fokkal magasabb az 1991–2020-as időszak átlagánál.

Ez az érték a nyolcadik legmelegebbé teszi az idei szeptembert a XX. század kezdete óta vezetett nyilvántartásban.

Jelentős területi különbségek mutatkoztak a hőmérséklet eloszlásában

Az Alföldön kiterjedt területeken 19 fok feletti értékeket regisztráltak, a délkeleti országrészben pedig helyenként a 20 fokot is meghaladta a havi középhőmérséklet. Az ország többi részén jellemzően 17-19 fok között alakult ez az érték, míg az Északi-középhegységben több helyen 17 fok alatt maradt.

A csapadék tekintetében is eltért a szeptember a megszokottól. Az országos átlag 40,7 mm volt, ami 31%-kal kevesebb az 1991–2020-as időszak 59,1 mm-es átlagánál. A csapadékeloszlás rendkívül egyenlőtlenül alakult: míg az Őrségben és a Bükkben 90-100 mm körüli mennyiséget mértek, addig a Dél-Alföldön és a Mecsek környékén mindössze 10 mm körüli csapadék hullott a hónap során.

