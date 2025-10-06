  • Megjelenítés
Elkaszálja népszerű modelljét a Kia
A Kia bejelentette, hogy októberben végleg leáll a Soul gyártása, ezzel búcsút intve a 2009 óta gyártott, karakteres kisautónak, amely megfizethető árával és egyedi megjelenésével szerzett rajongókat - írta a Jalopnik autós portál.

Bevezetése óta kompakt, gazdaságos és kissé különleges járműként ismerték, olyan karakterrel, amit ritkán találni.

A gyártó most bejelentette, hogy a Soul gyártása október végén végleg befejeződik.

A 2009-ben bemutatott modell azonnal feltűnést keltett. A Kia a fiatalabb vásárlókat célozta, akik talán nem az első autójukat, de az első új járművüket vásárolták. Olcsó, praktikus és kissé extravagáns kombináció volt – tökéletes a 18-35 éves korosztály számára.

A Soul ugyanazokkal a problémákkal küzdött, mint a többi Kia modell, és a motorja is hajlamos volt a meghibásodásra, de egyediségre törekedett. A modern autókat gyakran kritizálják, hogy túlságosan hasonlítanak egymásra, túlzottan a bizottságok, piackutatások és fókuszcsoportok tervezik őket, de a Kia Soul más utat járt - írja a lap.

