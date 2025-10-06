Elkaszálja népszerű modelljét a Kia

Bevezetése óta kompakt, gazdaságos és kissé különleges járműként ismerték, olyan karakterrel, amit ritkán találni.
A gyártó most bejelentette, hogy a Soul gyártása október végén végleg befejeződik.
A 2009-ben bemutatott modell azonnal feltűnést keltett. A Kia a fiatalabb vásárlókat célozta, akik talán nem az első autójukat, de az első új járművüket vásárolták. Olcsó, praktikus és kissé extravagáns kombináció volt – tökéletes a 18-35 éves korosztály számára.
A Soul ugyanazokkal a problémákkal küzdött, mint a többi Kia modell, és a motorja is hajlamos volt a meghibásodásra, de egyediségre törekedett. A modern autókat gyakran kritizálják, hogy túlságosan hasonlítanak egymásra, túlzottan a bizottságok, piackutatások és fókuszcsoportok tervezik őket, de a Kia Soul más utat járt - írja a lap.
Címlapkép forrása: Kia
