Finn-amerikai csúcs készül

Finn vezetők washingtoni látogatásra készülnek, ahol Donald Trump amerikai elnökkel tárgyalnak több fontos kérdésről.

Alexander Stubb finn elnök és Petteri Orpo miniszterelnök október 9-10-én Washingtonba látogat, ahol Donald Trump amerikai elnökkel találkoznak - jelentette be hétfőn a finn kormány.

A tárgyalások középpontjában

  • a finn-amerikai kétoldalú kapcsolatok,
  • a kereskedelmi és gazdasági együttműködés,
  • valamint Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja áll majd

- tette hozzá a kormány közleménye.

Forrás: Reuters

