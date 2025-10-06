  • Megjelenítés
Fontos üzenetet küldött az EKB elnöke
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke hangsúlyozta, hogy a befagyasztott orosz vagyoneszközök Ukrajna megsegítésére történő felhasználásáról szóló uniós döntésnek összhangban kell lennie a nemzetközi joggal.

Az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde hétfőn kijelentette, hogy az Európai Uniónak a befagyasztott orosz vagyoneszközök Ukrajna megsegítésére történő felhasználásáról szóló bármely döntése során

be kell tartania a nemzetközi jogot.

"Határozottan elvárjuk, hogy minden megvitatott és esetlegesen bevezetésre kerülő rendszer a nemzetközi szabályokkal és a nemzetközi joggal összhangban valósuljon meg" - mondta Lagarde az európai törvényhozóknak Strasbourgban.

Az EU jelenleg olyan megoldást keres, amellyel finanszírozhatná Ukrajna védelmét és újjáépítését a Nyugaton befagyasztott, mintegy 210 milliárd euró értékű orosz állami vagyoneszközök egy részéből, amelyeket Moszkva inváziója után zároltak.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Philipp von Ditfurth/picture alliance via Getty Images

