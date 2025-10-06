"Halálos csapás" készül az olasz tésztagyártók ellen

Az Egyesült Államok 91,74 százalékos kiegészítő "dömpingellenes" vámot tervez kivetni az olasz tésztákra, ami a már meglévő 15 százalékos általános vámmal együtt összesen 107 százalékos terhet jelentene. A 15 százalékos vám augusztus 1-jén lépett életbe, míg az új, 91 százalékos vámot 2026 januárjától vezetnék be.

A dömpingellenes vám bevezetését az indokolja, hogy az amerikai kereskedelmi minisztérium vizsgálata szerint két nagy olasz gyártó, a La Molisana és a Garofalo 2023 július és 2024 június között

állítólag piaci ár alatt értékesítette termékeit az amerikai piacon.

Francesco Lollobrigida olasz mezőgazdasági miniszter élesen bírálta a tervezett intézkedést, hangsúlyozva, hogy az "hiperprotekcionista mechanizmust indítana el a tésztagyártóink ellen, amire sem szükség, sem indok nincs". A miniszter közleménye szerint az olasz kormány és diplomaták folyamatos kapcsolatban állnak az amerikai kormányhivatalokkal az ügy rendezése érdekében.

Az Egyesült Államok az olasz tésztaexport egyik legfontosabb célpiaca, a Coldiretti mezőgazdasági szövetség adatai szerint 2024-ben közel 671 millió euró értékben exportáltak oda tésztát.

A szervezet szerint a tervezett vámok "halálos csapást" mérnének az olasz tésztaszektorra.

A Coldiretti "elfogadhatatlannak és kizsákmányolónak" tartja a dömpingvádakat, és úgy véli, azok Trump tervéhez kapcsolódnak, hogy az Egyesült Államokba helyezzék át a gyártást. A 107 százalékos vám "megduplázná egy tányér tészta árát az amerikai családok számára, utat nyitva az 'olaszosan hangzó' termékeknek".

Giuseppe Ferro, a La Molisana vezérigazgatója hétfőn újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a cég kész gyárat nyitni az Egyesült Államokban, mivel "lehetetlen lenne számunkra üzletet folytatni 107 százalékos vámok mellett".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images