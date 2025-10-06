Három kamion ütközött, nagy dugó van az M0-son

Bankmonitor Őseink nem akarják, hogy bankszámlát váltsunk Annak ellenére, hogy ma már sok ingyenes bankszámla csomag létezik, az emberek többsége úgy tartja, hogy túl drága a számlája. Felmerül a kérdés, hogy ha elégedetlenek vagyunk és van jobb o

RSM Blog EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg

ChikansPlanet Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén

Holdblog Vidéken még maradt valaki? E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas

KonyhaKontrolling Minden jónak vége lesz egyszer? A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom

Energiastratégia Intézet A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.

Caprica Consulting A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.