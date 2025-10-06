  • Megjelenítés
Káosz az IKEA belgiumi üzleteiben

Az IKEA belgiumi üzleteiben egyre több helyen lépnek sztrájkba a dolgozók a munkaterhek és a létszámhiány miatt. A hognoul-i bolt után most a wilrijki és zaventemi áruházakban is munkabeszüntetés kezdődött - közölte a Retail Detail.

A wilrijki IKEA-ban hétfő reggel a dolgozók mintegy fele hagyta abba a munkát. A tiltakozás a magas munkaterhek és a tartós személyzethiány ellen irányul: január óta strukturális létszámhiánnyal küzdenek, és a szabadságkérelmeket is egyre gyakrabban utasítják el.

Jelenleg közel 50 fővel kevesebben dolgozunk, mint tavaly, miközben ugyanolyan eredményeket kell elérnünk

- nyilatkozta Peter Engelen, az ACV Puls szakszervezet képviselője a VRT hírportálnak. "Ezért elvárjuk a vezetőségtől, hogy további munkaerőt vegyen fel. Jelenleg a meglévő szerződéseket gyakran nem hosszabbítják meg, és a felmondott pozíciókat nem töltik be."

Egy héttel ezelőtt a liège-i Hognoul IKEA-áruházában ugyanezen okok miatt tört ki sztrájk, amely még mindig tart, és amelyben a dolgozók mintegy 70%-a vesz részt. Zaventemben várhatóan kedden kezdődik hasonló akció.

Az üzletek nyitva maradnak, de a vásárlók kényelmetlenségeket tapasztalnak: Wilrijkben csak néhányan dolgoznak az étteremben, a pénztárakat vezetők üzemeltetik, az élelmiszerüzlet pedig zárva tart.

Címlapkép forrása: Shutterstock

