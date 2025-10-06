Két nap múlva találkozik a szakma krémje: jön az év legfontosabb energetikai konferenciája!

A konferencia idei fókusz témái: rendszerszintű alkalmazkodás a megújulók korában, a gázpiac új szerepkörei, a hosszútávú szerződések és tárolási modellek fejlődése, valamint az energiaellátás biztonságának digitális újradefiniálása.

A reggeli nyitószekcióban Lantos Csaba energiaügyi miniszter, dr. Juhász Edit (MEKH), valamint nemzetközi vendégelőadónk, Alda Ozola (CEER) nyújtanak átfogó képet az energiapolitikai környezetről. Kiderül, milyen kihívásokkal szembesül a magyar és európai árampiac és hogyan reagálnak a szabályozók a megváltozott viszonyokra.

Továbbá az eseményen az MVM, MOL, E.ON, MET, ALTEO, MAVIR, Schneider Electric, CEEGEX, HUPX, Messer és még sok más energetikai kulcsszereplő vezetői osztják meg stratégiáikat és piaci várakozásaikat - legyen szó árampiaci volatilitásról, energiatárolásról, PPA-szerződésekről vagy a jövő földgázinfrastruktúrájáról.

Két párhuzamos szekciósáv

Délelőtt és délután egyaránt párhuzamos szekciók várják a résztvevőket, így mindenki a saját szakterülete vagy érdeklődési köre szerint választhat témát.

II/A szekció : Rendszerszintű alkalmazkodás

II/B szekció: Energiabeszerzés, EKR szabályozás

III/A szekció: Hosszú távú szerződések (PPA), energiatárolás, új üzleti modellek

III/B szekció: A földgáz jövője, biogáz és hidrogén integrációja

Technológiai és geopolitikai kihívások fókuszban. A délutáni IV. szekcióban szó lesz a zöld átállás adatbiztonsági, digitális és nyersanyagellátási kockázatairól is. Megvitatjuk, hogyan befolyásolják a geopolitikai törésvonalak és az AI-vezérelt rendszerek a jövő energiahálózatait.

Jedlik Ányos Program - új állami támogatási keretrendszer. Külön szekció foglalkozik a vállalati zöldberuházásokat ösztönző Jedlik Ányos Energetikai Programmal, amely új távlatokat nyithat az energiahatékonyság, a geotermia, az energiatárolás és a hálózatfejlesztés területén.

Ki ne hagyd, ha:

az energiaszektorban dolgozol – legyen szó beszerzésről, beruházásról, szabályozásról vagy technológiai fejlesztésről,

érdekel, hogyan látják a következő évek kihívásait a piac meghatározó szereplői és döntéshozói,

valódi üzleti tapasztalatokra és működő stratégiákra vagy kíváncsi, nem elméleti előadásokra,

értékes szakmai kapcsolatokat építenél.

Készülj fel a jövő kihívásaira - találkozzunk két nap múlva!

Címlapkép forrása: Portfolio