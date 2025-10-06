  • Megjelenítés
Kicsit megnyílt a magyarok pénzárcája
Kicsit megnyílt a magyarok pénzárcája

Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,8%-kal meghaladta az előző havit - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az egy évvel korábbihoz képest 2,4%-os a növekedés, ezzel folytatódott a bolti forgalom tétova, visszafogott, de másfél-két éve tartó bővülése.

Az augusztusi 0,8%-os növekedés korrekciót jelent a júliusi 0,5%-os visszaesés után, ez megerősíti a lassú növekvő trendet. A boltok forgalma éves alapon 2,5-3% körüli tempóban növekszik, ennek alapja a reáljövedelemek növekedése. Ugyanakkor a lakosság fogyasztási szerkezetének átrendeződését mutatja, hogy a teljes lakossági fogyasztás 5%-os bővülésétől a fizikai boltok forgalombővülése évek óta tartósan elmarad.

A harmadik negyedév kicsit gyengébb dinamikát mutat az elmúlt másfél évben megszokottnál, számításaink szerint a negyedév/negyedév alapú GDP-növekedéshez nem fog érdemben hozzájárulni.

A részterületeket éves alapon vizsgálva látható, hogy az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,3, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,2%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. Magas dinamikát elsősorban a ruházati üzletekben (8,7%), a patikákban és az iparcikkeknél (6,6-6,6%) láthatunk.

Gazdaság
