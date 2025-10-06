  • Megjelenítés
Kiderült az igazság a Balaton vízszintjéről
A Balaton vízállása ugyan rendkívül alacsony, de az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint nincs ok aggodalomra, mivel ez a sekély tó természetes vízszintingadozásának része - írja a Telex.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) megnyugtató választ adott a Balaton jelenlegi alacsony vízállásával kapcsolatos kérdésekre. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a tó vízszintje elsősorban a vízgyűjtő területre hulló csapadék mennyiségétől függ.

Pánikra nincsen ok. A Balaton egy sekély tó, amelynek a vízszintje alapvetően a vízgyűjtőterületére hulló csapadéktól függ

– közölte az OVF a Telexszel.

A vízügyi szakemberek rámutattak, hogy az aszályos időszakokban természetes jelenség a vízszint jelentős csökkenése a nyári hónapok végére, amit a minimális csapadék és a fokozott párolgás okoz. Ugyanakkor tavaszig rendszerint megtörténik a vízszint emelkedése, ami a tó természetes körforgásának része.

Az OVF határozottan cáfolta a vízleeresztéssel kapcsolatos feltételezéseket. "A vízügy azon dolgozik, hogy a tó természetes vízkészletét megtartsa, mert mesterséges pótlásra nincsen lehetőség. Emiatt például a Sió-csatornába idén nem vezettünk le vizet a Balatonból, és addig nem is tervezzük ezt, amíg a tó vízkészlete visszapótlódik" – tájékoztatott a főigazgatóság.

A jelenlegi helyzet történelmi kontextusba helyezve sem példa nélküli:

2000 óta hét alkalommal mértek a mostaninál is alacsonyabb vízszintet a Balatonban.

A rekordot 2003. október 4-én regisztrálták, amikor mindössze 23 centiméter volt a vízállás. A szakemberek előrejelzése szerint a jelenlegi 66 centiméteres átlagos vízállás 2026. január 1-jéig várhatóan 88 centiméterre emelkedik.

A Balaton állapotát ugyanakkor hosszú távon több tényező is veszélyezteti: a csapadékhiány, a természetkárosító beruházások, az elavult infrastruktúra és a klímaváltozás kiszámíthatatlansága nemcsak a víz mennyiségére, hanem minőségére is kedvezőtlen hatással lehet.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Varga György

