Kiderült, melyik jegybank zsákolta a legtöbb aranyat
MTI
A globális központi bankok augusztusban újraindították az aranyvásárlást, és az Arany Világtanács (WGC) előzetes becslései szerint 15,1 tonnával növelték aranytartalékaikat - áll a szervezet honlapján. Augusztusban a legaktívabb aranyvásárló Kazahsztán volt, aranykészletét 8 tonnával, 316 tonnára növelte, ami 32 tonnával magasabb a 2024 véginél.
Krishan Gopaul, a WGC elemzője szerint

ez a 15,1 tonna nagyjából összhangban van a márciustól júniusig terjedő havi beszerzésekkel,

és a vásárlási trendhez való visszatérésre utal, miután a globális készletek júliusban stagnáltak. Hozzátette ugyanakkor, hogy az emelkedő aranyárak valószínűleg korlátozzák a vásárlás mennyiségét.

Augusztusban a legaktívabb aranyvásárló Kazahsztán volt, aranykészletét 8 tonnával, 316 tonnára növelte, ami 32 tonnával magasabb a 2024 véginél. Bulgária aranytartaléka 2 tonnával, 43 tonnára emelkedett, ami a legnagyobb havi növekedés 1997 júniusa óta. A kínai jegybank ugyancsak 2 tonnás aranyvásárlásról számolt be. Az ázsiai országnak a tizedik egymást követő hónapban nőtt az aranytartaléka, átlépte a 2300 tonnát, ami azonban a teljes nemzetközi aranytartaléknak még mindig csak a 7 százaléka.

Az orosz jegybank aranytartaléka 3,1 tonnával csökkent, ami a WGC szerint az ország aranyérme-verési programjával függ össze.

