Kőkemény szankciókat vezet be az egyik kritikus nyersanyag elsőszámú termelője: kitiltják a szabályszegő exportőröket

A Kongói Demokratikus Köztársaság elnöke, Felix Tshisekedi bejelentette, hogy véglegesen kitiltják azokat a kobaltexportőröket, akik megsértik az új kvótarendszert. A világ legnagyobb kobalttermelője szigorúbb ellenőrzéseket vezet be a csalások visszaszorítása és az árak stabilizálása érdekében.

Kongó, amely a globális kobalttermelés mintegy 70%-át adja, februárban leállította az exportot, miután a kritikus akkumulátor-alapanyag ára kilencéves mélypontra zuhant.

Az ARECOMS, a kongói állami ásványi anyagokat szabályozó hatóság szeptemberben bejelentette, hogy október 16-tól a korábbi exportteljesítményen alapuló kvótarendszer váltja fel a tilalmat. A bányavállalatok 2025 hátralévő részében legfeljebb 18 125 tonna kobaltot szállíthatnak ki, míg 2026-ban és 2027-ben az éves felső határ 96 600 tonna lesz.

A Reuters által látott pénteki kormányülés jegyzőkönyve szerint Tshisekedi "példaértékű szankciókat" tervez alkalmazni,

beleértve a kongói kobaltrendszerből való végleges kizárást is a szabályok megsértői ellen.

Kizárólag az ARECOMS jogosult kobaltexport-kvóták kiadására és visszavonására, valamint a kvóták elosztásáról szóló döntések meghozatalára.

A júniusban meghosszabbított kobaltexport-tilalom vis maior nyilatkozatok kiadására kényszerítette a Glencore-t és a kínai CMOC Groupot. A világ második legnagyobb kobalttermelője, a Glencore támogatja a kvótarendszert, míg a legnagyobb termelő, a CMOC ellenzi azt.

Tshisekedi a pénteki ülésen elmondta, hogy az exporttilalom 92%-os áremelkedést eredményezett márciustól, és az új rendszert "valódi eszköznek" nevezte "e stratégiai piac befolyásolására".

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

