Lopták a szerveket a Harvard hullaházából

A bíróság egyhangú döntése értelmében tévesen utasították el azokat a pereket, amelyek a Harvardot kívánták felelősségre vonni Cedric Lodge, a hullaház korábbi vezetőjének tetteiért, aki az orvosi kutatásra használt holttesteket
feldarabolta, ellopta és értékesítette.
Scott Kafker bíró az ítélet indoklásában kifejtette, hogy a felperesek megfelelően alátámasztották állításaikat, miszerint a Harvard nem járt el jóhiszeműen a holttestek kezelése során, és az "elhunytakkal való szörnyű és méltatlan bánásmód éveken át folytatódott".
Az egyetemnek jogi kötelezettsége volt az adományozott emberi maradványok méltóságteljes kezelése és elhelyezése, amiben – ahogy azt maga a Harvard is elismerte – súlyosan kudarcot vallott
– írta Kafker bíró.
A bíróság emellett helyt adott a Harvard anatómiai adományozási programjának igazgatója elleni követeléseknek is.
Lodge jelenleg ítélethirdetésre vár, miután májusban bűnösnek vallotta magát lopott áruk államhatárokon keresztüli szállításában. Az ügyészek szerint 2018-ban kezdte el tevékenységét, amikor holttestek részeit, köztük fejeket, agyakat, bőrt és szerveket lopott el, majd szállított a Harvard bostoni hullaházából New Hampshire-i otthonába, ahol feleségével együtt értékesítette azokat.
A 12 perben 47 hozzátartozó vádolta gondatlansággal az egyetemet, azt állítva, hogy a Harvard szemet hunyt Lodge éveken át tartó visszaélései felett egészen a 2023-as vádemelésig.
Egy bíró tavaly arra a következtetésre jutott, hogy a Harvard széles körű mentességet élvez a felelősség alól, amennyiben jóhiszeműen próbált megfelelni az Egységes Anatómiai Adományozási Törvénynek, amely az emberi testek kutatási és oktatási célú adományozását szabályozza. Kafker bíró szerint azonban a perek megfelelően alátámasztották, hogy a Harvard nem tartotta be a törvényt, mivel nem vezetett be olyan rendszereket, amelyek megakadályozhatták volna, hogy Lodge feldarabolja az adományozott testeket, embereket vigyen be a hullaházba testrészek vásárlása céljából, és holttestek részeit vigye ki onnan.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
Kongatja a vészharangot a Morgan Stanley: itt a vége a tőzsdén az AI-őrületnek?
Tanácsot is ad a befektetőknek.
Személyesen egyeztet majd az amerikai és a brazil elnök a vámokról
Telenonszámot is cseréltek.
A karácsonyi vásárlásokra is csapást mér a vámháború
Óvatosabban költhetnek idén az amerikaiak.
"Halálos csapás" készül az olasz tésztagyártók ellen
Tiltakoznak is az olaszok.
3 hónap alatt közel 200 százalékot kereshettél ezzel a részvénnyel
Ilyen ralit ritkán látni.
Óriási változás jön a trappista sajtnál
A hazai gyártású trappista sajt kizárólag korong alakú lehet.
Durván meleg volt a szeptember
A nyolcadik legmelegebb a mérések kezdete óta.
Fontos döntés született a Covid-vakcinákról
Elfogadták a tanácsadó testület ajánlását.
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Őseink nem akarják, hogy bankszámlát váltsunk
Annak ellenére, hogy ma már sok ingyenes bankszámla csomag létezik, az emberek többsége úgy tartja, hogy túl drága a számlája. Felmerül a kérdés, hogy ha elégedetlenek vagyunk és van jobb o
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban
Csehország választott.
Mit várhat egy vállalkozás a bankjától 2025-ben? Hogy lehetnek sokkal egyszerűbbek a pénzügyei?
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetőjét kérdeztük.
Enélkül aligha lehet sikeres egy építőipari cég
Vendégünk volt Papp Gábor, a Stratos Magasépítő vezérigazgatója.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!