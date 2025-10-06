Lopták a szerveket a Harvard hullaházából

A Massachusetts-i Legfelsőbb Bíróság döntése szerint a Harvard Egyetem perelhető azon családok által, akik szerint az intézmény nem megfelelően kezelte az orvosi iskolának adományozott holttesteket, amelyek részeit a hullaház korábbi vezetője a feketepiacon értékesítette.

A bíróság egyhangú döntése értelmében tévesen utasították el azokat a pereket, amelyek a Harvardot kívánták felelősségre vonni Cedric Lodge, a hullaház korábbi vezetőjének tetteiért, aki az orvosi kutatásra használt holttesteket

feldarabolta, ellopta és értékesítette.

Scott Kafker bíró az ítélet indoklásában kifejtette, hogy a felperesek megfelelően alátámasztották állításaikat, miszerint a Harvard nem járt el jóhiszeműen a holttestek kezelése során, és az "elhunytakkal való szörnyű és méltatlan bánásmód éveken át folytatódott".

Az egyetemnek jogi kötelezettsége volt az adományozott emberi maradványok méltóságteljes kezelése és elhelyezése, amiben – ahogy azt maga a Harvard is elismerte – súlyosan kudarcot vallott

– írta Kafker bíró.

A bíróság emellett helyt adott a Harvard anatómiai adományozási programjának igazgatója elleni követeléseknek is.

Lodge jelenleg ítélethirdetésre vár, miután májusban bűnösnek vallotta magát lopott áruk államhatárokon keresztüli szállításában. Az ügyészek szerint 2018-ban kezdte el tevékenységét, amikor holttestek részeit, köztük fejeket, agyakat, bőrt és szerveket lopott el, majd szállított a Harvard bostoni hullaházából New Hampshire-i otthonába, ahol feleségével együtt értékesítette azokat.

A 12 perben 47 hozzátartozó vádolta gondatlansággal az egyetemet, azt állítva, hogy a Harvard szemet hunyt Lodge éveken át tartó visszaélései felett egészen a 2023-as vádemelésig.

Egy bíró tavaly arra a következtetésre jutott, hogy a Harvard széles körű mentességet élvez a felelősség alól, amennyiben jóhiszeműen próbált megfelelni az Egységes Anatómiai Adományozási Törvénynek, amely az emberi testek kutatási és oktatási célú adományozását szabályozza. Kafker bíró szerint azonban a perek megfelelően alátámasztották, hogy a Harvard nem tartotta be a törvényt, mivel nem vezetett be olyan rendszereket, amelyek megakadályozhatták volna, hogy Lodge feldarabolja az adományozott testeket, embereket vigyen be a hullaházba testrészek vásárlása céljából, és holttestek részeit vigye ki onnan.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio