Megjött a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Megjött a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára

Portfolio
A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően a hazai üzemanyagárak is tovább csökkennek keddtől - írja a holtankoljak.

A benzin esetében bruttó 3 forinttal, a gázolaj esetében pedig bruttó 5 forint kerül kevesebbe majd a nagykereskedelmi ár.

Ma az alábbi átlagárakon tankolhatunk, miután a hétvégén is csökkenő üzemanyagárakat tapasztalhattunk (2025.10.06-án): 

  • 95-ös benzin: 584 Ft/liter
  • Gázolaj: 589 Ft/liter 
Gazdaság
