Németországban 2035-ig meghosszabbítanák az elektromos autók adómentességét

Németország meghosszabbítaná az elektromos járművek adómentességét 2035-ig, hogy támogassa az autóipar átállását a környezetbarát technológiákra - tudósított a Bloomberg.

Lars Klingbeil pénzügyminiszter hamarosan törvénytervezetet nyújt be, amely 2035-ig fenntartja az elektromos járművek jelenlegi adómentességét - jelentette be Maximilian Kall, a pénzügyminisztérium szóvivője hétfőn egy berlini kormányzati sajtótájékoztatón.

Ahhoz, hogy jelentősen több elektromos autó kerüljön az utakra a következő években, most kell megfelelő ösztönzőket bevezetnünk

- nyilatkozta Klingbeil, aki szociáldemokrata politikusként egyben alkancellár is.

A bejelentés a csütörtökre tervezett "autóipari csúcstalálkozó" előtt történt, amelyen kormányzati tisztviselők, autóipari vezetők és munkavállalói képviselők vesznek részt. A Friedrich Merz kancellár által vezetett találkozó középpontjában az autóipar előtt álló kihívások kezelése áll, beleértve a kínai versenyt, az amerikai kereskedelmi vámokat és a magas energiaköltségeket.

Az autóipar nehézségeit jól mutatja, hogy a Volkswagen AG nemrég termeléscsökkentést jelentett be, a Bosch pedig 13 000 munkahely megszüntetését tervezi. A ZF Friedrichshafen autóalkatrész-gyártó múlt héten közölte, hogy 7600 állást szüntet meg az elektromos hajtáslánc részlegénél a gyenge kereslet miatt.

Most erős intézkedéscsomagra van szükségünk, hogy a német autóipart a jövőbe vezessük és biztosítsuk a munkahelyeket. Azt akarjuk, hogy továbbra is Németországban készüljenek a legjobb autók

- idézte Klingbeilt a DPA.

Az elektromos járművek adómentességének meghosszabbítása várhatóan mintegy 600 millió eurós bevételkiesést jelent a szövetségi kormánynak 2029-ig - közölte Kall a sajtótájékoztatón.

Merz kancellár a múlt hónapban arra kérte az Európai Uniót, hogy mondjon le a belső égésű motorok 2035-ös betiltásáról, és ehelyett engedjen puhább átmenetet az iparnak a klímasemlegesség felé. Bár a szociáldemokraták egy része elégedetlen a lépéssel, a párt várhatóan jelzi támogatását ezen a héten.

Olaf Lies, Alsó-Szászország szociáldemokrata miniszterelnöke, amelynek kormánya a VW második legnagyobb részvényese, a múlt héten kijelentette, hogy a munkahelyek védelme az elsődleges.

Nem reális az a cél, hogy 2035-től csak tisztán elektromos autókat lehet majd értékesíteni. A belső égésű motoros autóknak, különösen a plug-in hibrideknek és a hatótávnövelővel ellátott járműveknek 2035 után is engedélyezettnek kell lenniük, és az alternatív üzemanyagokat is figyelembe kell venni

- mondta Lies a német NWZ újságnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

