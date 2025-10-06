Óriási változás jön a trappista sajtnál

A Tej Terméktanács pozitívan értékeli a Magyar Élelmiszerkönyv trappista sajtra vonatkozó fejezetének megjelenését, amely várhatóan megtisztítja a piacot az átcímkézett, valójában nem trappista termékektől.

A múlt héten életbe lépett szigorúbb előírások kapcsán a szakmai szervezet hangsúlyozta: a sajtkészítmények nevének védelme túlmutat a jogi szempontokon, mivel a fogyasztók egyre tudatosabban keresik a minőségi élelmiszereket.

A trappista, mint Magyarország legismertebb sajtja, kulcsfontosságú terméke a hazai tejiparnak, amelynek gyártási kapacitása az elmúlt időszakban jelentős támogatásokkal bővült.

Az új szabályozás részletesen meghatározza a felhasználható összetevőket, valamint az alakra, méretre, tömegre vonatkozó követelményeket, továbbá az összetételi és érzékszervi jellemzőket. A Terméktanács különösen fontosnak tartja azt az előírást, amely tiltja a félrevezető jelölést és címkézést.

A szervezet korábban többször jelezte aggodalmát amiatt, hogy "több ezer tonnányi termék érkezett Magyarországra külföldről trappista sajtként olyan gyártóktól, akik nem is készítenek ilyet". A jövőben a Terméktanács egyeztetéseket folytat a kereskedelmi partnerekkel a jogszabályok helyes értelmezése és a zökkenőmentes átállás érdekében.

Az új rendelkezések értelmében a hazai gyártású trappista sajt kizárólag korong alakú lehet. A külföldön készült, hasáb formájú sajtok csak szeletelt vagy reszelt formában, illetve élelmiszer-alapanyagként forgalmazhatók.

A Terméktanács kiemeli, hogy az új szabályozás nem korlátozza a külföldi tömbsajtok importját, így nem kell félkemény sajthiánytól tartani, azonban ezeket a termékeket eredeti nevükön kell forgalmazni, nem trappistaként.

