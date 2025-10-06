Oroszország újabb csapása után nagyot ugrott a gázár Európában

Erőteljes emelkedéssel indult a hét a gázpiacon: a holland TTF tőzsde irányadó, novemberi határidős jegyzése 32,7 euró/MWh-ra ugrott hétfő délelőtt, miután Oroszország a háború kezdete óta a legnagyobb támadását indította az ukrán gázinfrastruktúra ellen. A piaci feszültséget a hidegebb időjárási előrejelzések is fokozzák, miközben az európai gáztárolók töltöttsége jelentősen elmarad a tavalyi szinttől.

A holland TTF gáztőzsde irányadó, következő havi határidős kontraktusa egy délelőtt alatt 1,32 euróval (+4%),

32,70 euró/megawattórára (MWh) emelkedett hétfőn.

Az árjegyzés még így is jelentősen elmarad az idei évi februári csúcsától (59,3 euró/MWh).

A piac jelentős emelkedéssel nyitott hétfő reggel az ukrán gázinfrastruktúrát ért közelmúltbeli orosz támadások nyomán, és a kedvezőtlen időjárási előrejelzések tovább erősítették az áremelkedést

- nyilatkozta Karsten Sander Nielsen, a Mind Energy vezető piacelemzője reggeli jelentésében.

Oroszország pénteken, a háború kezdete óta a legnagyobb támadását indította az ukrán gázinfrastruktúra ellen, és a hétvégén is folytatta a főleg polgári gázellátó létesítmények elleni csapásokat - közölte az ukrán állami gáz- és olajvállalat (Naftogaz).

A februári óta tartó célzott támadások 40%-os visszaesést okoztak Ukrajna hazai gázkitermelésében. Eközben a jövő hétre előrejelzett hidegebb időjárás is növeli a fűtési célú gázkereslet előrejelzéseit, ami további nyomást helyez az árakra - közölte Wayne Bryan, a LSEG gázkutatási vezetője reggeli jelentésében.

Az sem segít megnyugtatni a piacot, hogy az EU gáztárolói jelenleg 82,75%-os töltöttségi szinten állnak (Magyarország 72,94%), amely számok jóval elmaradnak a tavalyi év azonos időszakában mértektől.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio