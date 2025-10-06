Shein és Temu ellen készül Brüsszel: büntetővámokkal sújtanának minden terméket

Kínából az Európai Unióba irányuló textil- és ruházatiexport az idei év első felében 20 százalékkal nőtt értékben és volumenben, miután az Egyesült Államok Trump-adminisztrációja 30 százalékos vámokat vetett ki a kínai árukra.

Az Euratex szerint a növekedés mintegy 2 milliárd eurónyi olcsó ruházati termékből származott, amit a kínai gyártók az amerikai piacról az európaira tereltek át.

A szervezet elnöke, Mario Jorge Machado szerint a kínai cégek „agresszív” értékesítési stratégiát folytatnak Európában, hogy kompenzálják az amerikai piacvesztést.

Az uniós piacon közben az online eladásokból érkező kiscsomagok mennyisége továbbra is jelentős.

Az Európai Bizottság ezért javasolta a jelenlegi, 150 eurós vámmentes értékhatár eltörlését, és egy egységes, 2 eurós kezelési díj bevezetését az ez alatti értékű küldeményekre.

Az intézkedés a Sheinhez és a Temuhoz hasonló ázsiai platformokat érintené, de a tagállamok még nem állapodtak meg róla. Machado szerint az uniós terv „nevetséges”, mivel az Egyesült Államokban augusztus óta minden küldeményre legalább 80 dolláros díj vonatkozik, míg az EU csupán 2 eurót kérne.

A kínai export növekedésével párhuzamosan az EU Kínába irányuló kivitele 19 százalékkal esett vissza.

Ennek oka egyrészt az európai ruházati árak csökkenése, másrészt a gyengébb jüan, ami rontja az uniós versenyképességet. A francia Le Slip Français igazgatója, Léa Marie elmondta: vállalatuk közvetlen versenyben van az ázsiai importtal, ezért marketingre és fogyasztói tudatosításra költenek, hogy a vásárlókat a hazai termékek felé tereljék.

Az európai textilipar évi 170 milliárd eurós forgalmat és 1,3 millió embert foglalkoztat, ugyanakkor növekvő költségnyomással és adminisztratív terhekkel szembesül.

A júliusi EU–USA kereskedelmi megállapodás egységes, 15 százalékos vámkulcsot állapított meg a legtöbb textiltermékre, míg korábban a többség 15 százalék alatt volt. Ez tovább rontja az uniós gyártók versenyképességét, miközben a kínai import nyomán az árak csökkennek, az iparág pedig egyre élesebb piaci versenybe kényszerül.

