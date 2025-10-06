  • Megjelenítés
Shein és Temu ellen készül Brüsszel: büntetővámokkal sújtanának minden terméket
Gazdaság

Shein és Temu ellen készül Brüsszel: büntetővámokkal sújtanának minden terméket

Portfolio
Az amerikai vámháború következményeként Kína egyre nagyobb mennyiségben irányítja át textil- és ruházatiexportját Európába. Az uniós piacot elárasztó olcsó import komoly nyomást gyakorol az európai gyártókra, ezért az Európai Bizottság már most büntetővámot vetne ki az olcsó termékes oldalakra, mint a Temu vagy a Shei – összegezte a helyzetet Financial Times.

Kínából az Európai Unióba irányuló textil- és ruházatiexport az idei év első felében 20 százalékkal nőtt értékben és volumenben, miután az Egyesült Államok Trump-adminisztrációja 30 százalékos vámokat vetett ki a kínai árukra.

Az Euratex szerint a növekedés mintegy 2 milliárd eurónyi olcsó ruházati termékből származott, amit a kínai gyártók az amerikai piacról az európaira tereltek át.

A szervezet elnöke, Mario Jorge Machado szerint a kínai cégek „agresszív” értékesítési stratégiát folytatnak Európában, hogy kompenzálják az amerikai piacvesztést.

Az uniós piacon közben az online eladásokból érkező kiscsomagok mennyisége továbbra is jelentős.

Az Európai Bizottság ezért javasolta a jelenlegi, 150 eurós vámmentes értékhatár eltörlését, és egy egységes, 2 eurós kezelési díj bevezetését az ez alatti értékű küldeményekre.

Az intézkedés a Sheinhez és a Temuhoz hasonló ázsiai platformokat érintené, de a tagállamok még nem állapodtak meg róla. Machado szerint az uniós terv „nevetséges”, mivel az Egyesült Államokban augusztus óta minden küldeményre legalább 80 dolláros díj vonatkozik, míg az EU csupán 2 eurót kérne.

A kínai export növekedésével párhuzamosan az EU Kínába irányuló kivitele 19 százalékkal esett vissza.

Ennek oka egyrészt az európai ruházati árak csökkenése, másrészt a gyengébb jüan, ami rontja az uniós versenyképességet. A francia Le Slip Français igazgatója, Léa Marie elmondta: vállalatuk közvetlen versenyben van az ázsiai importtal, ezért marketingre és fogyasztói tudatosításra költenek, hogy a vásárlókat a hazai termékek felé tereljék.

Az európai textilipar évi 170 milliárd eurós forgalmat és 1,3 millió embert foglalkoztat, ugyanakkor növekvő költségnyomással és adminisztratív terhekkel szembesül.

A júliusi EU–USA kereskedelmi megállapodás egységes, 15 százalékos vámkulcsot állapított meg a legtöbb textiltermékre, míg korábban a többség 15 százalék alatt volt. Ez tovább rontja az uniós gyártók versenyképességét, miközben a kínai import nyomán az árak csökkennek, az iparág pedig egyre élesebb piaci versenybe kényszerül.

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
autópálya-dugó-forgalom-kamion-közlekedés-személygépjármű-sztráda-teherautó-torlódás-útszakasz
Gazdaság
Három kamion ütközött, nagy dugó van az M0-son
Pénzcentrum
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility