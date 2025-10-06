Sorsdöntő döntés érkezik Magyarországról, a forintot is megrángathatják

Az előző hét legfontosabb eseménye az amerikai kormányzati leállás volt, mivel a demokraták és a republikánusok nem tudtak megegyezésre jutni az egészségügyi kiadásokkal kapcsolatos kérdéseket illetően. A kormányzati leállás hatására szerda óta a kormányzati szervek fontos gazdasági adatokat nem tesznek közzé, ezért ezalatt az idő alatt a befektetők vakon repülnek.
Mit gondolt Donald Trump amerikai elnök 2013-ban, Barack Obama elnöksége alatt a kormányzati leállásról? „Ha azt kérdezed, kit kell felelőssé tenni, az mindig a vezető. A problémák mindig felülről indulnak, és felülről is kell őket megoldani. Az elnök a vezető, neki kell összehoznia az embereket egy szobába. És ha leáll a kormány? Szerintem ez nagyon negatív jel az Egyesült Államok elnökére nézve.” Az elnöksége alatt ez a negyedik kormányzati leállás.
Ez viszont a befektetőket nem érdekli egyelőre, a részvényindexek emelkedtek, a dollár pedig nem gyengült és a kötvényhozamok sem emelkedtek a hír hatására.
A forint a közel 1%-ot erősödött az euróval és a dollárral szemben is. Közben a Bloomberg elemzéséből kiderült, hogy egyes elemzők szerint a Tisza népszerűségének növekedése is szerepet játszhat a forint erősödésében.
Szombaton Orbán Viktor, miniszterelnök bejelentette, hogy a kkv-k számára fix 3%-os hitelt nyújt a kormány a Széchenyi Kártya Programon keresztül. A miniszterelnök szavaiból az is kiderült, hogy a vállalati adócsökkentésről még nem döntött a kormány, ennek kidolgozása még folyamatban van. A Portfolio kérdésére Orbán Viktor elárulta, hogy az új gazdaságpolitikai lépés jövőre 60 milliárd forintos extra kiadással jár az állami kasszából.
Milyen adatok jönnek a héten?
Hétfőn magyar és euróövezeti kiskereskedelmi adat is érkezik. A kérdés mindkettő esetében egyforma. Tud-e folytatódni a kilábalás, vagy pedig továbbra is idő kell ahhoz, hogy jobbra forduljnak a dolgok.
Kedden magyar ipari termelési adat jön, ahol az okozna nagy meglepetést, ha az éves alapú mutató pozitív tartományba tudna kerülni. Német gyártó megrendelések is érkeznek reggel, amelyek arra adhatnak választ, hogy a kereskedelmi háború milyen sebet ejtett a német gazdaságon. Aznap még amerikai külkereskedelmi adatok és inflációs várakozás is érkezik. Jelenleg még tart az amerikai kormányzati leállás, így azalatt az idő alatt ezeket sem teszik közzé, kivéve, ha addig megegyezés születik. Aznap tart még beszédet Stephen Miran, a Fed kormányzótanácsának új tagja, aki egyedüliként 50 bázispontos kamatcsökkentésre szavazott a legutóbbi kamatdöntő ülésen.
|2025. október 6.- október 12. makronaptár
|Magyar makrogazdaság
|október
|6.
|hétfő
|8:30
|KSH
|Kiskereskedelemi forgalom
|aug.
|október
|7.
|kedd
|8:30
|KSH
|Ipari termelés
|aug.
|október
|8.
|szerda
|8:30
|KSH
|Infláció
|szept.
|október
|8.
|szerda
|11:00
|NGM
|A kormányzati szektor egyenlege
|szept.
|október
|10.
|péntek
|22:00
|S&P
|Hitelminősítés
|okt.
|Nemzetközi makrogazdaság
|október
|6.
|hétfő
|11:00
|Euróövezet
|Kiskereskedelemi forgalom
|szept.
|október
|7.
|kedd
|14:30
|Németország
|Gyártói megrendelések
|szept.
|október
|7.
|kedd
|14:30
|USA
|Export és import
|szept.
|október
|7.
|kedd
|14:30
|USA
|Inflációs várakozás
|szept.
|október
|7.
|kedd
|22:05
|USA
|Stephen Miran, új Fed tag beszéde
|október
|október
|8.
|szerda
|8:00
|Németország
|Ipari termelés
|aug.
|október
|8.
|szerda
|21:00
|USA
|FOMC jegyzőkönyv
|okt.
|október
|9.
|csütörtök
|8:00
|Németország
|Külkereskedelem
|szept.
|október
|9.
|csütörtök
|14:30
|USA
|Jerome Powell, a Fed elnöke tart beszédet
|szept.
|október
|9.
|csütörtök
|14:30
|USA
|Munkanélkülisegély-kérelmek
|okt.
|október
|10.
|péntek
|16:00
|USA
|Michigan fogyasztói bizalmi index
|okt.
|Forrás: Portfolio-gyűjtés
Szerdán magyar infláció és kormányzati szektor egyenlege érkezik. A választásokhoz közeledve egyre nagyobb kérdés, hogy milyen állapotban van a költségvetés, így ezt az adatot kiemelt figyelem övezheti. A forint pedig nagyon erős időszakon van túl, amely elsősorban a kedvező kamatkülönbözetnek köszönhető. Ebben az egyenletben lényeges, hogy az infláció éppen milyen pályán halad.
Csütörtökön német export és import adatok érkeznek, illetve amerikai munkanélküli segélykérelmek száma (ha közzéteszik őket). Aznap tart beszédet az amerikai jegybank elnöke is, akinek a szavait a befektetők árgus szemekkel fogják figyelni, miután az ADP foglalkoztatottsági adat negatív tartományba került, megerősítve ezzel azokat a félelmeket, hogy az amerikai munkaerőpiaci helyzet a vártnál gyorsabban romlik.
Pénteken a Michigan-i Egyetem amerikai fogyasztói bizalmi indexe érkezik. Az utóbbi időben sokat romlott az amerikai fogyasztók helyzetértékelése. Ez azért fontos, mert gyakorlatilag a fogyasztás tartja felszínen az amerikai gazdaságot, de ha tovább romlik a bizalom, akkor ez sem tarthat sokáig. Péntek este érkezik az S&P Global hitelminősítése Magyarországról. A jelenlegi adósbesorolásunk BBB-, negatív kilátással. Ha leminősítok az országot, akkor bóvli kategóriába kerül Magyarország. Azonban erre kisebb esélyt látnak egyelőre az elemzők.
Címlapkép forrása: Shutterstock
