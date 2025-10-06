Súlyos katasztrófa történt egy bányában, többen meghaltak

Földcsuszamlás miatt hét munkás meghalt egy indonéziai arany- és rézbányában - közölte a létesítményt üzemeltető Freeport cég vasárnap.

Földcsuszamlás sújtotta egyik indonéziai arany- és rézbányát, amelyben hét bányász életét vesztette.

A katasztrófa még szeptember elején történt, de eddig eltűntként kezelték az áldozatokat, holttestüket most találták meg.

A Grasberg bányához tartozó tárnát annak idején több százezer tonnányi sár és latyak öntötte el.

A közlemény szerint az amerikai üzemeltetők - az indonéz kormánnyal szoros együttműködésben - még vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.

A tárnában a földcsuszamlás óta szünetelt a termelés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images