Súlyos katasztrófa történt egy bányában, többen meghaltak
Súlyos katasztrófa történt egy bányában, többen meghaltak

Földcsuszamlás miatt hét munkás meghalt egy indonéziai arany- és rézbányában - közölte a létesítményt üzemeltető Freeport cég vasárnap.

Földcsuszamlás sújtotta egyik indonéziai arany- és rézbányát, amelyben hét bányász életét vesztette.

A katasztrófa még szeptember elején történt, de eddig eltűntként kezelték az áldozatokat, holttestüket most találták meg.

A Grasberg bányához tartozó tárnát annak idején több százezer tonnányi sár és latyak öntötte el.

A közlemény szerint az amerikai üzemeltetők - az indonéz kormánnyal szoros együttműködésben - még vizsgálják a tragédia pontos körülményeit.

A tárnában a földcsuszamlás óta szünetelt a termelés.

