Személyesen egyeztet majd az amerikai és a brazil elnök a vámokról

Lula da Silva brazil elnök telefonon kérte Donald Trumpot, hogy vonja vissza a brazil árukra kivetett 40%-os vámot és az amerikai korlátozó intézkedéseket.

A két vezető 30 perces telefonbeszélgetést folytatott hétfőn, és megállapodtak, hogy hamarosan személyesen is találkoznak - közölte a brazil kormány. A közlemény szerint a beszélgetés baráti hangvételű volt.

Lula a malajziai ASEAN-csúcstalálkozón javasolt találkozót, és kifejezte készségét arra is, hogy az Egyesült Államokba utazzon. A két elnök telefonszámot cserélt a közvetlen kommunikáció érdekében.

Fernando Haddad brazil pénzügyminiszter a megbeszélés után újságíróknak nyilatkozva "pozitívnak" értékelte a hívást. A beszélgetésen Geraldo Alckmin alelnök és Mauro Vieira külügyminiszter is részt vett.

A múlt hónapban, az ENSZ Közgyűlésén történt rövid találkozás után Trump jelezte, hogy tervez találkozót Lulával, és kiemelte "kiváló kémiájukat".

A két vezető találkozóját a brazil piacok szorosan figyelik, miután az országot az egyik legmagasabb vámtétel sújtotta. Kezdetben Brazília a minimális 10%-os vámmal szembesült, de Trump később 40%-ra emelte a kulcsot több kulcsfontosságú exporttermékre,

így az összes teher 50%-ra nőtt.

Trump akkor azzal indokolta a vámokat, hogy azok válaszlépések a szövetségese, Jair Bolsonaro volt brazil elnök elleni "boszorkányüldözésre". Bolsonarót később 27 év börtönre ítélték, mert puccsot kísérelt meg a hatalom megtartása érdekében, miután a 2022-es választásokon vereséget szenvedett Lulától.

A Trump-adminisztráció szankciókat vezetett be Alexandre de Moraes brazil legfelsőbb bírósági bíró ellen a Magnitsky-törvény alapján, aki Bolsonaro ügyét felügyelte. Emellett hat magas rangú tisztviselő, köztük Jorge Messias brazil főügyész vízumát is visszavonták. Lula az ENSZ Közgyűlésén a múlt hónapban - Trump közvetlen megnevezése nélkül - kijelentette, hogy nincs indok a Brazília intézményeit és gazdaságát célzó egyoldalú és önkényes intézkedésekre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio