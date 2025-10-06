Személyesen egyeztet majd az amerikai és a brazil elnök a vámokról

A két vezető 30 perces telefonbeszélgetést folytatott hétfőn, és megállapodtak, hogy hamarosan személyesen is találkoznak - közölte a brazil kormány. A közlemény szerint a beszélgetés baráti hangvételű volt.
Lula a malajziai ASEAN-csúcstalálkozón javasolt találkozót, és kifejezte készségét arra is, hogy az Egyesült Államokba utazzon. A két elnök telefonszámot cserélt a közvetlen kommunikáció érdekében.
Fernando Haddad brazil pénzügyminiszter a megbeszélés után újságíróknak nyilatkozva "pozitívnak" értékelte a hívást. A beszélgetésen Geraldo Alckmin alelnök és Mauro Vieira külügyminiszter is részt vett.
A múlt hónapban, az ENSZ Közgyűlésén történt rövid találkozás után Trump jelezte, hogy tervez találkozót Lulával, és kiemelte "kiváló kémiájukat".
A két vezető találkozóját a brazil piacok szorosan figyelik, miután az országot az egyik legmagasabb vámtétel sújtotta. Kezdetben Brazília a minimális 10%-os vámmal szembesült, de Trump később 40%-ra emelte a kulcsot több kulcsfontosságú exporttermékre,
így az összes teher 50%-ra nőtt.
Trump akkor azzal indokolta a vámokat, hogy azok válaszlépések a szövetségese, Jair Bolsonaro volt brazil elnök elleni "boszorkányüldözésre". Bolsonarót később 27 év börtönre ítélték, mert puccsot kísérelt meg a hatalom megtartása érdekében, miután a 2022-es választásokon vereséget szenvedett Lulától.
A Trump-adminisztráció szankciókat vezetett be Alexandre de Moraes brazil legfelsőbb bírósági bíró ellen a Magnitsky-törvény alapján, aki Bolsonaro ügyét felügyelte. Emellett hat magas rangú tisztviselő, köztük Jorge Messias brazil főügyész vízumát is visszavonták. Lula az ENSZ Közgyűlésén a múlt hónapban - Trump közvetlen megnevezése nélkül - kijelentette, hogy nincs indok a Brazília intézményeit és gazdaságát célzó egyoldalú és önkényes intézkedésekre.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
