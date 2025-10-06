  • Megjelenítés
Szigorú lépésre szánta el magát az európai kormány: megállítják Putyin titkos gépezetét
Gazdaság

Szigorú lépésre szánta el magát az európai kormány: megállítják Putyin titkos gépezetét

Portfolio
Dánia szigorítja az olajszállító hajók szabályozását, hogy fellépjen az orosz szankciókat kijátszó árnyékflotta ellen - számolt be a Bloomberg.

A dán kormány vasárnapi közleménye szerint

különösen az idősebb hajókat veszik célba, amelyeket gyakran használ az árnyékflotta,

és amelyek rossz állapotuk miatt környezeti kockázatot jelentenek.

Meg kell állítanunk Putyin háborús gépezetét. Minden rendelkezésünkre álló eszközt bevetünk

- jelentette ki Morten Bodskov üzleti miniszter a közleményben.

A bejelentés Emmanuel Macron francia elnök múlt heti felhívását követi, amelyben az olajszállító hajók feltartóztatását sürgette, miután Franciaország északnyugati részén ügyészek vizsgáltak egy olyan hajót, amely nem tudta igazolni nemzetiségét és lobogóját, valamint megtagadta a haditengerészet kéréseinek teljesítését.

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió

több száz tankert szankcionált, mert segítettek Oroszországnak az olajexportban,

amellyel az ukrajnai háborúját finanszírozza. Ennek ellenére az orosz olaj továbbra is áramlik, amit az úgynevezett árnyékflotta tesz lehetővé.

Kapcsolódó cikkünk

Felkapta a vizet Brüsszel: akár le is zárhatja a Balti-tengert az orosz "árnyékflotta" előtt

Hírszerzési jelentés: NATO-ország hadihajóit vette célba Oroszország, centiken múlhat az eszkaláció

Rejtélyes drónraj tűnt fel egy NATO-bázis felett, kongatják a vészharangot Európában

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-472239938-arany-elismerés-emlékérme-kitüntetés-kultúra-művészet-nobel-szobor-történelem
Gazdaság
A héten kiderül, kik nyerik az idei Nobel-díjakat
Pénzcentrum
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility