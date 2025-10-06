Szigorú lépésre szánta el magát az európai kormány: megállítják Putyin titkos gépezetét

A dán kormány vasárnapi közleménye szerint

különösen az idősebb hajókat veszik célba, amelyeket gyakran használ az árnyékflotta,

és amelyek rossz állapotuk miatt környezeti kockázatot jelentenek.

Meg kell állítanunk Putyin háborús gépezetét. Minden rendelkezésünkre álló eszközt bevetünk

- jelentette ki Morten Bodskov üzleti miniszter a közleményben.

A bejelentés Emmanuel Macron francia elnök múlt heti felhívását követi, amelyben az olajszállító hajók feltartóztatását sürgette, miután Franciaország északnyugati részén ügyészek vizsgáltak egy olyan hajót, amely nem tudta igazolni nemzetiségét és lobogóját, valamint megtagadta a haditengerészet kéréseinek teljesítését.

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió

több száz tankert szankcionált, mert segítettek Oroszországnak az olajexportban,

amellyel az ukrajnai háborúját finanszírozza. Ennek ellenére az orosz olaj továbbra is áramlik, amit az úgynevezett árnyékflotta tesz lehetővé.

