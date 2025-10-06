Tényleg fejre állt Európa: Görögország mutat példát

A görög kormány szerint a költségvetés 2,8 százalékos elsődleges többletet fog termelni, ami Európa jelenlegi költségvetést és adósságot illető válsághelyzetében kifejezetten egyedinek számít. Az állam ezzel párhuzamosan az idei évre 2,2, míg 2026-ra 2,4 százalékos gazdasági növekedést vár, ami szintén felülmúlja Európa vezető gazdaságainak teljesítményét.

A görög költségvetési tanács mai tájékoztatása szerint a 2026-os tervezet összeállításakor 2,4 százalékos növekedéssel számol. A független testület ismertette a kormány büdzsére vonatkozó várakozásait is, amelyek

a magasabb adóbevételeknek és az alacsonyabb munkanélküliségnek köszönhetően 2,8 százalékos elsődleges többletről szólnak.

A fegyelmezett görög költségvetés eredményei a hiányadatokban és az ország hitelkockázatában egyaránt megmutatkoznak. A 10 éve súlyos adósságválsággal küzdő mediterrán ország 10 éves kötvényhozamai jelenleg alacsonyabbak, mint a költségvetési- és kormányválságot átélő Franciaországban, a büdzsé pedig tavaly a koronavírus-járvány óta először volt képes többletet termelni (amely a GDP 1,3 százalékát tette ki). Az elmúlt években szufficites költségvetésre az euróövezet egyik meghatározó gazdasága (Németország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország) sem volt képes.

Görögország - amely még mindig a 10 évvel ezelőtti mély adósságválságot próbálja maga mögött hagyni - a beruházások növekedésére és a stabil fogyasztásra alapozza optimista előrejelzését.

A kormány ugyanakkor a 2025-re vonatkozó korábbi 2,3 százalékos növekedési előrejelzését 2,2 százalékra csökkentette.

A visszafogottabb várakozás oka az európai gazdaság stagnálása, amely Görögország számára kulcsfontosságú befektetési forrás és turisztikai piac, valamint a Donald Trump vezette amerikai kabinet vámintézkedései.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images