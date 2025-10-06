  • Megjelenítés
Történelmi szövetség alakult: forradalmi módon oldanák meg a cementgyártás égető problémáját
Gazdaság

Történelmi szövetség alakult: forradalmi módon oldanák meg a cementgyártás égető problémáját

Portfolio
A világ legnagyobb ingatlanpiaci szereplői összefognak a fenntartható betongyártás támogatására, hogy csökkentsék az iparág jelentős szén-dioxid-kibocsátását - írta a Cnbc. A szövetség az úgynevezett "book-and-claim" rendszeren keresztül működik majd, amely egy innovatív keresleti mechanizmus a piac bővítésére. Ez hasonló a megújuló energia piacán használt rendszerhez, ahol a fogyasztók tanúsítványt vásárolnak egy fenntartható termék környezeti előnyeiért, de fizikailag nem kapják meg magát a terméket.
Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A betongyártás, különösen a cementgyártás a Világgazdasági Fórum adatai szerint

a globális üvegházhatású gázkibocsátás 8%-áért felelős.

Ez nagyjából egy közepes méretű ország éves kibocsátásával egyenértékű.

Erre reagálva az Amazon, a Meta és a Prologis más szervezetekkel együtt megalapította a Fenntartható Beton Vásárlók Szövetségét (SCoBA). A csoportot az RMI (korábban Rocky Mountain Institute) és a Center for Green Market Activation nonprofit szervezetek vezetik.

"Célunk, hogy beruházásaikat olyan konkrét felvásárlási megállapodásokba csatornázzuk, amelyek lehetővé teszik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású cement- és betongyártók számára, hogy karbonmentesítési projektekbe fektessenek, és végső soron felgyorsítsák a piac fejlődését" - nyilatkozta Ben Skinner, az RMI cement- és betoncsapatának menedzsere.

A kezdeményezés lényege, hogy a nagyvállalatok a kollektív vásárlóerejüket az alacsony szén-dioxid-kibocsátású betonra fordítsák, ezzel pénzügyileg támogatva a fenntartható betongyártást. Ez segíthet a tőkeigényes karbonmentesítési projektek finanszírozásában is, ami javítja a piaci feltételeket az alacsony kibocsátású betongyártók technológiáinak és vállalkozásainak növekedéséhez.

"Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású cement és beton elengedhetetlen az épített környezet karbonmentesítéséhez, és ez a szövetség segít a következő generációs megoldások méretezésében ügyfeleink javára" - mondta Keara Fanning, a világ legnagyobb raktár-ingatlanbefektetési alapjának, a Prologisnak a fenntarthatósági igazgatója.

A probléma, amelyet a szervezetek megpróbálnak kezelni, a méretgazdaságosság kérdése. A nagy cementgyártók, akik nettó nulla kibocsátási kötelezettségvállalásokkal rendelkeznek, hatalmas üzemeket működtetnek, és a termékük karbonmentesítéséhez szükséges átalakítások rendkívül költségesek. Mielőtt beruháznának, látniuk kell a valós piaci keresletet.

A másik oldalon a cementvásárlók, akik csökkenteni szeretnék kibocsátásukat, nehezen találnak alacsony szén-dioxid-kibocsátású cementet, mert a beszállítók úgy vélik, nincs elég kereslet rá. A SCoBA összeköti tagjait a tiszta cement vezető gyártóival.

A szövetség az úgynevezett "book-and-claim" rendszeren keresztül működik majd, amely egy innovatív keresleti mechanizmus a piac bővítésére. Ez hasonló a megújuló energia piacán használt rendszerhez, ahol a fogyasztók tanúsítványt vásárolnak egy fenntartható termék környezeti előnyeiért, de fizikailag nem kapják meg magát a terméket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
aranybánya afrika
Gazdaság
Súlyos katasztrófa történt egy bányában, többen meghaltak
Pénzcentrum
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility