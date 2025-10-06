Történelmi szövetség alakult: forradalmi módon oldanák meg a cementgyártás égető problémáját

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

A betongyártás, különösen a cementgyártás a Világgazdasági Fórum adatai szerint

a globális üvegházhatású gázkibocsátás 8%-áért felelős.

Ez nagyjából egy közepes méretű ország éves kibocsátásával egyenértékű.

Erre reagálva az Amazon, a Meta és a Prologis más szervezetekkel együtt megalapította a Fenntartható Beton Vásárlók Szövetségét (SCoBA). A csoportot az RMI (korábban Rocky Mountain Institute) és a Center for Green Market Activation nonprofit szervezetek vezetik.

"Célunk, hogy beruházásaikat olyan konkrét felvásárlási megállapodásokba csatornázzuk, amelyek lehetővé teszik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású cement- és betongyártók számára, hogy karbonmentesítési projektekbe fektessenek, és végső soron felgyorsítsák a piac fejlődését" - nyilatkozta Ben Skinner, az RMI cement- és betoncsapatának menedzsere.

A kezdeményezés lényege, hogy a nagyvállalatok a kollektív vásárlóerejüket az alacsony szén-dioxid-kibocsátású betonra fordítsák, ezzel pénzügyileg támogatva a fenntartható betongyártást. Ez segíthet a tőkeigényes karbonmentesítési projektek finanszírozásában is, ami javítja a piaci feltételeket az alacsony kibocsátású betongyártók technológiáinak és vállalkozásainak növekedéséhez.

"Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású cement és beton elengedhetetlen az épített környezet karbonmentesítéséhez, és ez a szövetség segít a következő generációs megoldások méretezésében ügyfeleink javára" - mondta Keara Fanning, a világ legnagyobb raktár-ingatlanbefektetési alapjának, a Prologisnak a fenntarthatósági igazgatója.

A probléma, amelyet a szervezetek megpróbálnak kezelni, a méretgazdaságosság kérdése. A nagy cementgyártók, akik nettó nulla kibocsátási kötelezettségvállalásokkal rendelkeznek, hatalmas üzemeket működtetnek, és a termékük karbonmentesítéséhez szükséges átalakítások rendkívül költségesek. Mielőtt beruháznának, látniuk kell a valós piaci keresletet.

A másik oldalon a cementvásárlók, akik csökkenteni szeretnék kibocsátásukat, nehezen találnak alacsony szén-dioxid-kibocsátású cementet, mert a beszállítók úgy vélik, nincs elég kereslet rá. A SCoBA összeköti tagjait a tiszta cement vezető gyártóival.

A szövetség az úgynevezett "book-and-claim" rendszeren keresztül működik majd, amely egy innovatív keresleti mechanizmus a piac bővítésére. Ez hasonló a megújuló energia piacán használt rendszerhez, ahol a fogyasztók tanúsítványt vásárolnak egy fenntartható termék környezeti előnyeiért, de fizikailag nem kapják meg magát a terméket.

