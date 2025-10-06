Történelmi szövetség alakult: forradalmi módon oldanák meg a cementgyártás égető problémáját

A betongyártás, különösen a cementgyártás a Világgazdasági Fórum adatai szerint
a globális üvegházhatású gázkibocsátás 8%-áért felelős.
Ez nagyjából egy közepes méretű ország éves kibocsátásával egyenértékű.
Erre reagálva az Amazon, a Meta és a Prologis más szervezetekkel együtt megalapította a Fenntartható Beton Vásárlók Szövetségét (SCoBA). A csoportot az RMI (korábban Rocky Mountain Institute) és a Center for Green Market Activation nonprofit szervezetek vezetik.
"Célunk, hogy beruházásaikat olyan konkrét felvásárlási megállapodásokba csatornázzuk, amelyek lehetővé teszik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású cement- és betongyártók számára, hogy karbonmentesítési projektekbe fektessenek, és végső soron felgyorsítsák a piac fejlődését" - nyilatkozta Ben Skinner, az RMI cement- és betoncsapatának menedzsere.
A kezdeményezés lényege, hogy a nagyvállalatok a kollektív vásárlóerejüket az alacsony szén-dioxid-kibocsátású betonra fordítsák, ezzel pénzügyileg támogatva a fenntartható betongyártást. Ez segíthet a tőkeigényes karbonmentesítési projektek finanszírozásában is, ami javítja a piaci feltételeket az alacsony kibocsátású betongyártók technológiáinak és vállalkozásainak növekedéséhez.
"Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású cement és beton elengedhetetlen az épített környezet karbonmentesítéséhez, és ez a szövetség segít a következő generációs megoldások méretezésében ügyfeleink javára" - mondta Keara Fanning, a világ legnagyobb raktár-ingatlanbefektetési alapjának, a Prologisnak a fenntarthatósági igazgatója.
A probléma, amelyet a szervezetek megpróbálnak kezelni, a méretgazdaságosság kérdése. A nagy cementgyártók, akik nettó nulla kibocsátási kötelezettségvállalásokkal rendelkeznek, hatalmas üzemeket működtetnek, és a termékük karbonmentesítéséhez szükséges átalakítások rendkívül költségesek. Mielőtt beruháznának, látniuk kell a valós piaci keresletet.
A másik oldalon a cementvásárlók, akik csökkenteni szeretnék kibocsátásukat, nehezen találnak alacsony szén-dioxid-kibocsátású cementet, mert a beszállítók úgy vélik, nincs elég kereslet rá. A SCoBA összeköti tagjait a tiszta cement vezető gyártóival.
A szövetség az úgynevezett "book-and-claim" rendszeren keresztül működik majd, amely egy innovatív keresleti mechanizmus a piac bővítésére. Ez hasonló a megújuló energia piacán használt rendszerhez, ahol a fogyasztók tanúsítványt vásárolnak egy fenntartható termék környezeti előnyeiért, de fizikailag nem kapják meg magát a terméket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Sorsdöntő döntés érkezik Magyarországról, a forintot is megrángathatják
Közben az amerikai kormányzati leállás is még tart.
Otthon Start-trükk: néhány millióból félmilliárdot varázsolhatsz – mutatjuk, hogyan
Kiszámoltuk, mennyit kaszálhatsz az új hitelprogramon.
Megálljt parancsolna Trumpnak a demokrata nagyágyú: már megint kicsavarják a kezéből a katonák irányítását
Asztalra csap a kormányzó.
Új kormánya lett Európa vezető hatalmának, és máris komoly kihívás előtt állnak
Közel sem cserélődött le az egész csapat.
Megszólalt Donald Trump a békéről: ez Amerika hosszú távú célja
A külügyminiszter is beszámolt a tárgyalásokról.
Elszabadult a pokol a Moszkva bűvkörébe került országban – Brüsszelből irányított puccsot kiáltottak
Tüntetők rohamozták meg az elnöki palotát.
Keményen üzent a Nyugatnak Zelenszkij: gúnyt űz Putyin belőletek!
Kifogásolta, hogy nem jött a heves reakció.
Nem tágít Donald Trump az általa elrendelt katonai támadások kapcsán: üzent az elnök jobbkeze
A kétkedőknek és kritikusoknak.
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt egyes vállalkozók
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály alapján az átalányadózók egy része és az őstermelők könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt. Ugyanis a ezen támogatott hitelnél a bankoknak
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.