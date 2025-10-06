Trump-adminisztráció: tömeges elbocsátások jöhetnek

A szenátus várhatóan hétfőn délután 5:30-kor (helyi idő szerint) szavaz a képviselőház által benyújtott javaslatról, amely november 21-ig biztosítaná a kormányzat működését. Ez lesz az ötödik alkalom, hogy a szenátorok szavaznak erről a határozatról, amely

eddig minden esetben elbukott.

A Kongresszus mindkét házát irányító republikánusok és a demokraták továbbra sem tudnak megegyezni a finanszírozás feltételeiről. A republikánus szenátoroknak legalább nyolc szavazatra van szükségük a demokrata frakció tagjaitól a törvényjavaslat előmozdításához szükséges 60 szavazatos küszöb eléréséhez.

A demokrata frakcióból eddig csak három szenátor szavazott a képviselőházi határozat mellett: John Fetterman (Pennsylvania), Catherine Cortez Masto (Nevada), valamint Angus King (Maine), aki független, de a demokrata frakcióval szavaz.

Elbocsátások jöhetnek

A Trump-adminisztráció közben megerősítette, hogy tömeges elbocsátásokkal fenyegeti a kormányzati dolgozókat, ha a leállás hétfőn túl is folytatódik. Kevin Hassett, a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója a CNBC műsorában kijelentette, hogy Trump elnök "éles intézkedéseket kezdhet", ha a szenátus nem hagyja jóvá a finanszírozási törvényjavaslatot.

Hassett a demokratákat hibáztatta, mondván, ők lesznek felelősek "minden kormányzati dolgozóért, aki elveszíti munkáját" a létszámcsökkentési rendelkezések miatt. Kormányzati leállások során a szövetségi alkalmazottakat általában csak ideiglenesen küldik kényszerszabadságra, nem bocsátják el őket véglegesen.

Ha a törvényjavaslat hétfőn sem megy át, John Thune szenátusi többségi vezető a Punchbowl News jelentése szerint kedden újabb szavazást kezdeményezhet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images