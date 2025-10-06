Új kontinensre csapott le Kína

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

Afrika és Kína kereskedelmi kapcsolatai látványosan átrendeződtek az év eleje óta, miután az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háború újraéledése gyors exportátcsoportosítást indított el. Április–július átlagában a kínai kivitel értékben 23 százalékkal esett vissza az USA felé, miközben Afrikába 34 százalékkal nőtt, jóval meghaladva az ASEAN-országokba irányuló 17 százalékos és az Európával szemben bonyolított forgalom 7 százalékos bővülését. A kínai áruk afrikai térnyerése így rövid időn belül kézzelfogható lett, ami

gyorsan szélesedő afrikai külkereskedelmi hiányt eredményezett Kínával szemben.

Az importrobbanás Afrikában nem példa nélküli, és rövid távon nem valószínű, hogy protekcionista reflexeket (például védővámokat) vált ki. A lfejlett helyi ipar hiányában a kínai termékek beáramlása együtt mozoghat a gazdasági felzárkózással. Tanzánia és Elefántcsontpart – amelyek március óta a kínai import növekedésének nagy hozzájárulói – 2025-ben 6 százalék feletti GDP-bővülést várnak, elsősorban beruházásokra támaszkodva.

A magas beruházási ráta és a kedvező árú import kombinációja rövid távon támogathatja a kapacitásbővítést és a fogyasztást is.

A kínai, alacsony árú fogyasztási cikkek érkezése egyidejűleg dezinflációs hatást fejt ki a térségben. A szubszaharai térség inflációja a 2024-es 18 százalékról idén 13 százalék közelébe mérséklődhet. Április és július között különösen az elektronikai cikkek (+42 százalék év/év), a járművek (+99 százalék) és a ruházat (+118 százalék) húzták az importot; e három kategória a Kínából érkező behozatal 32 százalékát adta.

Mindez gyors ütemben szélesítette Afrika kereskedelmi mérlegének hiányát Kínával szemben, a trend pedig várhatóan a következő hónapokban folytatódik majd. Az importot várhatóan tovább élénkíti a kínai termékek tartós árversenyképessége, miközben néhány afrikai ország – köztük Dél-Afrika – kénytelen lehet bizonyos nyersanyag-kivitelét Kínából az Egyesült Államok felé átirányítani, hogy kétoldalú megállapodásokat kössön a Trump-adminisztrációval. A partneri súlypontok elmozdulása így egyszerre növeli a Kínával szembeni hiányt és átrendezi az exportpiacokat.

Az Egyesült Államokkal szembeni egyenleg közben gyors erózión megy keresztül: 2016 és 2024 között Afrika rendre többletet ért el az USA-val folytatott kereskedelemben, ám a kölcsönös vámok 2025. április 9-i bevezetése várhatóan véget vet ennek. Április–július időszakában az idei USA-val szemben fennálló többlet mindössze 1 milliárd dollárra zsugorodott, ami 2020 óta a legalacsonyabb szint.

A mérleg romlásának sebessége arra utal, hogy a trend rövid távon negatív tartományba fordulhat.

Egy friss sokk szintén lefelé húzza a mérleget. Augusztus 7-e óta 20 afrikai ország esetében emelkedtek a vámok – a 2024-ben az USA felé irányuló afrikai export 38 százalékát bonyolító Dél-Afrikáé például 10 százalékról 30 százalékra ugrott.

Az Európai Unióval és Indiával folytatott kereskedelem az elmúlt hónapokban nem mutatott jelentős átrendeződést, és a mérleg szerény javulása ezekkel a partnerekkel messze nem ellensúlyozza a Kínából érkező import megugrását.

Április és július között Afrika négy fő partnerével (EU, Kína, India, USA) szembeni együttes kereskedelmi hiánya 2025-ben 18,8 milliárd dollárra emelkedett a 2024-es 4,1 milliárdról. A növekvő egyensúlytalanság a kontinens amúgy is sérülékeny külső pénzügyi pozíciója miatt kockázat, különösen a finanszírozási feltételek, a devizaárfolyamok és az államadósságok szempontjából.

A rövid- és középtávú kilátások nagyban függnek a kétoldalú megállapodások kimenetelétől és időzítésétől. Jelenleg egyetlen afrikai ország sem írt alá új egyezményt az USA-val, de Dél-Afrika, Kenya és Lesotho év végéig szeretne megállapodni, miközben az AGOA (a szubszaharai országoknak amerikai piacokhoz való kedvező hozzáférést biztosító kereskedelmi keretrendszer) megújítása – késéssel ugyan – továbbra sem kizárt. Ennek bekövetkezéséig viszont a kínai import vezérelte dezinfláció és a romló kereskedelmi egyenlegek kettőssége határozhatja meg Afrika országainak gazdasági kilátásait.

