Új korszak a magyar védelmi iparban: a 4iG és az állam létrehozza Magyarország első hadiipari szuperholdingját

A két fél még 2025 júniusában írt alá egy előzetes megállapodást, most pedig bejelentették a konkrét adásvételi szerződéseket, amelyekkel a terv a megvalósítás fázisába lépett.

A tranzakciók összértéke 72,1 milliárd forint, és az ügyletek lezárása a versenyhatósági engedélyektől függ.

A most létrejövő N7 Defence Zrt. lesz a közös holdingvállalat, amelyben a 4iG SDT 75% + 1 szavazat, az N7 Holding pedig 25% – 1 szavazat tulajdonrészt birtokol majd. Az N7 Defence négy fontos magyar védelmi céget fog egyesíteni:

Aeroplex Kft. – repülőgépek karbantartásával és javításával foglalkozik.

Arzenál Fegyvergyár Zrt. – kézifegyverek és hadiipari alkatrészek gyártója Kiskunfélegyházán.

Colt CZ Hungary Zrt. – többek között CZ BREN 2 típusú gépkarabélyokat gyárt.

Rheinmetall Hungary Munitions Zrt. – várpalotai lőszergyár, ahol a német Rheinmetall cég a többségi tulajdonos.

Fontos, hogy

a gyárak és üzemek továbbra is állami tulajdonban maradnak, a cégek csak használati jogot kapnak, és bérleti díjat fizetnek értük.

A modell célja, hogy az állam infrastruktúráját és a magánszektor szakértelmét kombinálja.

A 4iG SDT emellett teljes mértékben megvásárolja a Hirtenberger Defence Systems Kft.-t, egy több mint 160 éves múltra visszatekintő aknavető- és lőszergyártó céget, amely Ausztriából indult, és ma a világ számos hadseregének szállít fegyverrendszereket. Továbbá a 4iG SDT és az N7 Holding külön megállapodást kötött a Rheinmetall Hungary Zrt. részleges tulajdonrészének átruházásáról is. Ez a cég a Lynx KF41 gyalogsági harcjárművek fejlesztését és gyártását végzi Zalaegerszegen. A tulajdonosi szerkezet átalakítása után a 4iG SDT közvetett kisebbségi tulajdont szerez a társaságban.

Három vállalat – az Airbus Helicopters Hungary Kft., a SATYPS PSP Hungary Zrt. és a Dynamics Nobel Defence Zrt. – nem került be az első körös megállapodásokba. A felek azonban nem zárják ki, hogy a jövőben ezekkel is együttműködjenek, de ehhez további egyeztetésekre és előkészítésre van szükség.

A vonatkozó közlemény szerint

a mostani megállapodások jelentős mérföldkövet jelentenek a magyar védelmi ipar modernizálásában.

A cél, hogy a hazai hadiipar ne csupán kiszolgálja a magyar haderőt, hanem nemzetközi piacon is versenyképes legyen.

A 4iG SDT a tranzakciók zárása után mintegy 2800 új munkavállalóval bővül, így a 4iG csoport teljes létszáma meghaladja a 11 000 főt. Az új holding létrejöttével a cégcsoport átfogó védelmi ipari portfólióval rendelkezik majd, amely a fegyver- és lőszergyártástól a katonai járműfejlesztésen át egészen a helikopter-karbantartásig terjed.