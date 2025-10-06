Új korszak a magyar védelmi iparban: a 4iG és az állam létrehozza Magyarország első hadiipari szuperholdingját

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A két fél még 2025 júniusában írt alá egy előzetes megállapodást, most pedig bejelentették a konkrét adásvételi szerződéseket, amelyekkel a terv a megvalósítás fázisába lépett.
A tranzakciók összértéke 72,1 milliárd forint, és az ügyletek lezárása a versenyhatósági engedélyektől függ.
A most létrejövő N7 Defence Zrt. lesz a közös holdingvállalat, amelyben a 4iG SDT 75% + 1 szavazat, az N7 Holding pedig 25% – 1 szavazat tulajdonrészt birtokol majd. Az N7 Defence négy fontos magyar védelmi céget fog egyesíteni:
-
Aeroplex Kft. – repülőgépek karbantartásával és javításával foglalkozik.
-
Arzenál Fegyvergyár Zrt. – kézifegyverek és hadiipari alkatrészek gyártója Kiskunfélegyházán.
-
Colt CZ Hungary Zrt. – többek között CZ BREN 2 típusú gépkarabélyokat gyárt.
-
Rheinmetall Hungary Munitions Zrt. – várpalotai lőszergyár, ahol a német Rheinmetall cég a többségi tulajdonos.
Fontos, hogy
a gyárak és üzemek továbbra is állami tulajdonban maradnak, a cégek csak használati jogot kapnak, és bérleti díjat fizetnek értük.
A modell célja, hogy az állam infrastruktúráját és a magánszektor szakértelmét kombinálja.
A 4iG SDT emellett teljes mértékben megvásárolja a Hirtenberger Defence Systems Kft.-t, egy több mint 160 éves múltra visszatekintő aknavető- és lőszergyártó céget, amely Ausztriából indult, és ma a világ számos hadseregének szállít fegyverrendszereket. Továbbá a 4iG SDT és az N7 Holding külön megállapodást kötött a Rheinmetall Hungary Zrt. részleges tulajdonrészének átruházásáról is. Ez a cég a Lynx KF41 gyalogsági harcjárművek fejlesztését és gyártását végzi Zalaegerszegen. A tulajdonosi szerkezet átalakítása után a 4iG SDT közvetett kisebbségi tulajdont szerez a társaságban.
Három vállalat – az Airbus Helicopters Hungary Kft., a SATYPS PSP Hungary Zrt. és a Dynamics Nobel Defence Zrt. – nem került be az első körös megállapodásokba. A felek azonban nem zárják ki, hogy a jövőben ezekkel is együttműködjenek, de ehhez további egyeztetésekre és előkészítésre van szükség.
A vonatkozó közlemény szerint
a mostani megállapodások jelentős mérföldkövet jelentenek a magyar védelmi ipar modernizálásában.
A cél, hogy a hazai hadiipar ne csupán kiszolgálja a magyar haderőt, hanem nemzetközi piacon is versenyképes legyen.
A 4iG SDT a tranzakciók zárása után mintegy 2800 új munkavállalóval bővül, így a 4iG csoport teljes létszáma meghaladja a 11 000 főt. Az új holding létrejöttével a cégcsoport átfogó védelmi ipari portfólióval rendelkezik majd, amely a fegyver- és lőszergyártástól a katonai járműfejlesztésen át egészen a helikopter-karbantartásig terjed.
Megtartották az első demokratikus választást Szíriában, de természetesen akadt egy érdekesség
Itt-ott azért vannak elég komoly csúszások
Kicsit megnyílt a magyarok pénzárcája
Augusztusban nőtt a kiskereskedelmi forgalom, de a harmadik negyedév így sem kirobbanó.
Kiderült: így lassítható az időskori szellemi leépülés
Itt van, mire kell figyelni.
Meglepő döntést hoztak az olajhatalmak, máris reagál a piac
Emelkedik az olaj ára.
Egyre erősebb az online verseny a kötelező biztosítás és a casco piacán
Ez kedvez az autósoknak, legalábbis a díj szempontjából.
Káosz az oslói reptéren: rejtélyes repülő objektumok zavarták meg a légi közlekedést
Egy repülőgép pilótája több drónt észlelt.
Válságtól tart az EKB elnöke, kipucolná a pénzügyi szektor sötét sarkait
Szigorítaná a nem banki szereplők szabályozását.
Súlyos katasztrófa történt egy bányában, többen meghaltak
Földcsuszamlás történt.
Őseink nem akarják, hogy bankszámlát váltsunk
Annak ellenére, hogy ma már sok ingyenes bankszámla csomag létezik, az emberek többsége úgy tartja, hogy túl drága a számlája. Felmerül a kérdés, hogy ha elégedetlenek vagyunk és van jobb o
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.