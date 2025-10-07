295 milliárd forintért épül a híd, ami napi 600 autót szolgál majd ki

A hazai közúti fejlesztések között nem ritka a túlméretezett és indokolatlanul drága beruházás, de a mohácsi Duna-híd még ezek közül is kiemelkedik. A projekt megvalósíthatósági tanulmánya szerint az átkelő várható forgalma
napi mindössze 600 autó körül alakul majd, miközben a beruházás költsége közel 300 milliárd forint.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) sokáig nem adta ki a megvalósíthatósági tanulmányt, arra hivatkozva, hogy az "folyamatban lévő beruházás" és "további jövőbeli döntés megalapozását szolgálja". Mindezt annak ellenére, hogy a kormány már 2024 augusztusában döntött a híd megépítéséről, és 2023 júniusában megkötötték a 295 milliárd forintos szerződést a Duna Aszfalttal.
Nem ez az első alacsony forgalmú Duna-híd az országban. A 2024 júniusában átadott Paks és Kalocsa közötti Tomori Pál híd 92 milliárd forintba került, és napi forgalma 2653 egységjárműnek felel meg. Összehasonlításképpen: az autóforgalom elől lezárt Széchenyi Lánchídon a buszok és taxik napi 5 ezer egységjárműnyi forgalmat generálnak.
A 2015-ben készült megvalósíthatósági tanulmány a mohácsi Duna-hídra 2025-re mindössze 604-616 egységjárműves forgalmat prognosztizált. Ez rendkívül alacsony érték, nagyjából egy bekötőútnak megfelelő szint. A paksi híd esetében a mérnökök becslései alapvetően reálisnak bizonyultak, így nincs okunk feltételezni, hogy a mohácsi híd esetében jelentősen tévedtek volna.
A megvalósíthatósági tanulmányban eredetileg kétszer egysávos híddal számoltak, és csak így sikerült pozitív költség-haszon elemzést készíteni.
Ilyen alacsony forgalomra sehol a világon nem építenek százmilliárdos beruházással hidat
- írja a lap.
Jelenleg Mohácsnál komp közlekedik a Dunán, de az igény folyamatosan csökken. A Mohácsi Újság beszámolója szerint míg 2013-ban még évi 172 ezer személyjegyet értékesítettek, ez a szám mára alig haladja meg a százezret. A komphoz vezető bekötőút forgalma mindössze 326 egységjármű volt a 2024-es adatok szerint.
A híd elsősorban a csökkenő lakosságú Mohácsi kistérség lakóinak lehet hasznos, új országos összeköttetéseket nem hoz létre.
A Duna Aszfalt 295 milliárd forintért nyerte el a munkát, megelőzve a Strabag 310 milliárdos és a Swietelsky 316 milliárd forintos ajánlatát. Ez jelentős drágulás a 2015-ös megvalósíthatósági tanulmányban szereplő 27,4 milliárd forintos teljes költséghez képest. Az útépítési inflációt figyelembe véve ez 2024-ben 57,4 milliárd forintos összköltséget jelentene.
Az ÉKM megkeresésre adott válaszában főként általánosságokat közölt, és Lázár János miniszter korábbi magyarázatára utalt, miszerint az EU és a Balkán közötti tranzitforgalom hatékonyabb szervezése érdekében van szükség a mohácsi hídra.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
