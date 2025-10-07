  • Megjelenítés
Aggasztó hírek jönnek a Balatonról: megszólaltak a tudósok - Itt van az igazság a magyar tó jövőjéről
Aggasztó hírek jönnek a Balatonról: megszólaltak a tudósok - Itt van az igazság a magyar tó jövőjéről

A Balaton vízszintjének ingadozása természetes jelenség, és a jelenlegi 70 cm alatti érték nem veszélyezteti a tó ökoszisztémáját vagy vízminőségét - hangsúlyozza friss elemzésében a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A sekély tó vízállása történelmileg is mutatott hasonló értékeket, miközben a vízminőség megfelelő maradt - számolt be a szervezet Facebook-oldalán.

Az elmúlt időszakban újra felerősödött az aggodalom a Balaton vízszintjével kapcsolatban, azonban fontos tisztázni, hogy a tó vízszintjének változása természetes folyamat.

A 70 centiméter alatti vízállás nem jelent veszélyt sem az élővilágra, sem a vízminőségre nézve

- írja a szervezet elemzésében.

A Balaton, mint sekély, szélnek kitett vízfelület, természetes módon reagál az időjárási körülményekre - állapítják meg. A vízszint évről évre változik a csapadékmennyiség, a párolgás és a befolyó vizek függvényében. A történelmi adatok azt mutatják, hogy hasonlóan alacsony vízszintek korábban is előfordultak - például 2002-ben, illetve 2003-ban, amikor a siófoki vízmérce mindössze 23 centimétert mutatott, ennek ellenére a vízminőség kiváló maradt, és a turisztikai szezon is zavartalanul zajlott.

Bár érthető, hogy a horgászok, fürdőzők, vitorlázók és a turizmusban érdekeltek magasabb vízszintet preferálnának, a tudományos tapasztalatok szerint a tartósan magas vízállás nem feltétlenül előnyös az ökoszisztéma számára - állapítják meg. Bizonyos körülmények között akár negatívan is befolyásolhatja a vízminőséget.

A tó nádasai, parti élőhelyei és halállománya számára a vízszint természetes ingadozása nemcsak normális, de szükséges is.

A tartósan magas vízszint a parti zóna élőhelyeinek fokozatos leépüléséhez vezethet, ami hosszú távon veszélyeztetheti az ökoszisztéma diverzitását.

A kutatások szerint az alacsony vízállás önmagában nem okoz algásodást a tó egészében. Bár előfordulhat, hogy a vízszint csökkenésével bizonyos fonalas zöldalgák nagyobb mennyiségben jelennek meg a sekélyebb területeken, különösen a déli parton, ez teljesen ártalmatlan jelenség, amelyről már a múlt század első feléből is vannak feljegyzések. Az elmúlt két évtizedben a lebegő algák mennyisége csak 2019-ben és 2021-ben haladta meg az Egészségügyi Világszervezet által meghatározott határértéket, ami nem állt közvetlen összefüggésben a vízszinttel.

A Balaton vízminőségét elsősorban a belső és külső tápanyagterhelés, főként az algák számára hozzáférhető foszfor mennyisége határozza meg.

A klímaváltozás következtében egyre szélsőségesebbé váló időjárási viszonyok - mint a tartós hőhullámok és a változó csapadékeloszlás - különösen érzékenyen érintik a Balatonhoz hasonló sekély vizes ökoszisztémákat.

A szakértők hangsúlyozzák: a jelenlegi alacsony vízszint nem a tó kiszáradásának előjele, hanem természetes működésének része. Ugyanakkor úgy látják, kiemelten fontos az új éghajlati, hidrológiai és limnológiai jelenségek alapos nyomon követése, valamint az okok és következmények tudományos vizsgálata. Mindemellett megállapítják, hogy sürgősen szükség van a kritikus állapotok esetén alkalmazható megoldások elemzésére és előkészítésére is.

