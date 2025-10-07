Bárki bármit mond, a fizetés a legfontosabb

A munkaképes korú lakosság egyre nagyobb aránya dolgozik - mondta Baja Sándor, a Randstad Hungary ügyvezető igazgatója, utalva arra, hogy egyre nehezebb megtalálni a munkavállalókat. A nagyvállalatok úgy tudnak dolgozókat toborozni, hogy elviszik a munkaerőt más cégektől azzal, hogy többet fizetnek - tette hozzá.
Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. társ vezérigazgatója azt mondta, hogy amikor 410 forint volt az euró, akkor keveset kellett azon gondolkodnom, hogy kitermelhető-e a fizetés, mostanra viszont 390-es szintnél más a helyzet.
Igaz, ma délután már 392-393. Nem hiába, ennek a konferenciának van hatása!
- mosolyogtatta meg a közönséget Sinkó, utalva Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter délelőtti szavaira, aki a Portfolio konferenciájának szünetében monetáris lazítást sürgetett, amelyre esésnek indult a forint.
Munka-magánélet egyensúly ide vagy oda, Magyarországon a fizetés a legfontosabb az embereknek
- fogalmazott Baja Sándor. Bárki bármint is mondhat, ez a legfontosabb - tette hozzá.
A munkaerő megtartása nem olyan egyszerű, mondta Ormosy Gábor, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója. Nemcsak a gyártókat sújtja a bérszint növekedése, ennek a hátulütője a bérversenyképesség erodálódása. Ezt a szinergiák kihasználásával lehet kompenzálni.
Ormosy az elektrifikáció erősödésére számít, ám a 2030-as EU-s célkitűzések tarthatatlanok. A márkahű európai lakosság egyre inkább nyitott a kínai autók vásárlásának irányába. A kérdés szerinte az, hogy megöli-e a kínai autógyártás az európai ipart. Úgy véli, hogy versenyezni kell ezekkel az autókkal, Európában is.
Sinkó Ottó szerint a magyar gazdaság növekedéséhez kellene piac. Ma nem a munkaerő rendelkezésre állása jelenti a fő korlátot. Európa tele van túlkapacitással - utalt Orbán Krisztián, az Oriens ügyvezető partnerének előadására Sinkó. "Versenyképességre lenne szükség. Óriási a baj Európában" - fogalmazott. Úgy véli, olyan beruházások kellenek, amelyek előre tudják vinni az országot. Sinkó szerint az akkumulátorgyárak nem ilyenek voltak, nem jöttek be.
Kovács László András, a Richter Gedeon gazdasági igazgatója, vezérigazgató-helyettese kiemelte: nagy, globális piacon versenyzünk, akárcsak a Videoton. Jó beruházásokra lenne szükség, amelyek nagy hozzáadott értéket teremtenek. Ebben az irányba kellene mennie az országnak.
Barna Zsolt, a Waberer’s Csoport elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy Magyarországon a logisztika terén olcsó és jó kapacitások érhetőek el. A hazai fuvarosok nagy, európai multinacionális vállalatoknak dolgoznak.
Baja Sándor szerint a versenyképességhez az oktatás és az egészség nagyban hozzájárulna, miközben a digitalizációban is nagyon gyengén állunk.
A logisztikában csendesedett a zöld, fenntartható logisztikához kapcsolódó igény - emelte ki Barna Zsolt. Ugyanakkor úgy számolnak, hogy a következő időszakban erősödni fog ez az igény. Fontos, hogy minél kevesebb futással, energiafelhasználással oldjuk meg a feladatokat, amiket AI-alkalmazással lehet felgyorsítani.
Ormosy Gábor szerint a külföldi terjeszkedéshez alázattal kell hozzáállni. Nem elég a pénz, az akarat, a szándék és az erő, hanem alázat is kell. Tanulni kell egymástól a külpiaci terjeszkedéshez - tette hozzá. Sinkó Ottó úgy véli, a külföldi terjeszkedéshez nagyon résen kell lenni, miközben nem szabad akkorát kockáztatni, amit nem tudnak magunknak megengedni akkor, ha ez a történet elbukik. Barna Zsolt kiemelte: a külföldi akvizíciók nem mindig a sikerről szólnak, idő kell ahhoz, hogy növekedési pályára állítsunk egy vállalatot.
Címlapkép forrása: Portfolio
Itt az első két gyorsítópályás Otthon Start-építkezés: kijött a kormányrendelet
Szigorúbb építészeti-műszaki feltételek, enyhébb parkolási követelmények.
Európai pénzből modernizálódhat a magyar vasút
Az Európai Beruházási Bank elkötelezett a projekt támogatása mellett.
Sok dolgot felforgathat az OpenAI legújabb húzása: már vannak árulkodó jelei
Megnéztük, mekkora visszhangot váltott ki a vállalat bejelentése.
A kamara alelnöke figyelmeztető jeleket lát: ez vár a magyar gazdaságra a következő években
A kormányintézkedéseit is mérlegre tette Balog Ádám.
Elég, ha az OpenAI megemlít egy cégnevet, azonnal kilő az árfolyam
Eufória a ChatGPT fejlesztője körül.
Bacsa György: nem lehet végérvényesen leválni az orosz energiáról
Fókuszban az ellátásbiztonság, az AI-transzformáció és a globális kihívások.
Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon
A sikerképlet egyre bonyolultabb.
Személyi kölcsön: Hol kaphatod meg a legjobb feltételekkel 2025 őszén?
A bérek egyre magasabbak, ami egyre biztonságosabb hitelfelvételt tesz lehetővé. Milyen a személyi kölcsönök piaca ma? Hol és hogyan kaphatsz a legkedvezőbb feltételekkel szabadon felhasználha
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon
A sikerképlet egyre bonyolultabb.
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban
Csehország választott.
Mit várhat egy vállalkozás a bankjától 2025-ben? Hogy lehetnek sokkal egyszerűbbek a pénzügyei?
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetőjét kérdeztük.