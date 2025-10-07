  • Megjelenítés
Bárki bármit mond, a fizetés a legfontosabb
Bárki bármit mond, a fizetés a legfontosabb

A munkaképes korú lakosság egyre nagyobb aránya dolgozik - mondta Baja Sándor, a Randstad Hungary ügyvezető igazgatója, utalva arra, hogy egyre nehezebb megtalálni a munkavállalókat. A nagyvállalatok úgy tudnak dolgozókat toborozni, hogy elviszik a munkaerőt más cégektől azzal, hogy többet fizetnek - tette hozzá.

Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. társ vezérigazgatója azt mondta, hogy amikor 410 forint volt az euró, akkor keveset kellett azon gondolkodnom, hogy kitermelhető-e a fizetés, mostanra viszont 390-es szintnél más a helyzet.

Igaz, ma délután már 392-393. Nem hiába, ennek a konferenciának van hatása!

- mosolyogtatta meg a közönséget Sinkó, utalva Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter délelőtti szavaira, aki a Portfolio konferenciájának szünetében monetáris lazítást sürgetett, amelyre esésnek indult a forint.

Munka-magánélet egyensúly ide vagy oda, Magyarországon a fizetés a legfontosabb az embereknek

- fogalmazott Baja Sándor. Bárki bármint is mondhat, ez a legfontosabb - tette hozzá.

A munkaerő megtartása nem olyan egyszerű, mondta Ormosy Gábor, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója. Nemcsak a gyártókat sújtja a bérszint növekedése, ennek a hátulütője a bérversenyképesség erodálódása. Ezt a szinergiák kihasználásával lehet kompenzálni.

Ormosy az elektrifikáció erősödésére számít, ám a 2030-as EU-s célkitűzések tarthatatlanok. A márkahű európai lakosság egyre inkább nyitott a kínai autók vásárlásának irányába. A kérdés szerinte az, hogy megöli-e a kínai autógyártás az európai ipart. Úgy véli, hogy versenyezni kell ezekkel az autókkal, Európában is.

Sinkó Ottó szerint a magyar gazdaság növekedéséhez kellene piac. Ma nem a munkaerő rendelkezésre állása jelenti a fő korlátot. Európa tele van túlkapacitással - utalt Orbán Krisztián, az Oriens ügyvezető partnerének előadására Sinkó. "Versenyképességre lenne szükség. Óriási a baj Európában" - fogalmazott. Úgy véli, olyan beruházások kellenek, amelyek előre tudják vinni az országot. Sinkó szerint az akkumulátorgyárak nem ilyenek voltak, nem jöttek be.

Kovács László András, a Richter Gedeon gazdasági igazgatója, vezérigazgató-helyettese kiemelte: nagy, globális piacon versenyzünk, akárcsak a Videoton. Jó beruházásokra lenne szükség, amelyek nagy hozzáadott értéket teremtenek. Ebben az irányba kellene mennie az országnak.

Barna Zsolt, a Waberer’s Csoport elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy Magyarországon a logisztika terén olcsó és jó kapacitások érhetőek el. A hazai fuvarosok nagy, európai multinacionális vállalatoknak dolgoznak.

Baja Sándor szerint a versenyképességhez az oktatás és az egészség nagyban hozzájárulna, miközben a digitalizációban is nagyon gyengén állunk.

A logisztikában csendesedett a zöld, fenntartható logisztikához kapcsolódó igény - emelte ki Barna Zsolt. Ugyanakkor úgy számolnak, hogy a következő időszakban erősödni fog ez az igény. Fontos, hogy minél kevesebb futással, energiafelhasználással oldjuk meg a feladatokat, amiket AI-alkalmazással lehet felgyorsítani.

Ormosy Gábor szerint a külföldi terjeszkedéshez alázattal kell hozzáállni. Nem elég a pénz, az akarat, a szándék és az erő, hanem alázat is kell. Tanulni kell egymástól a külpiaci terjeszkedéshez - tette hozzá. Sinkó Ottó úgy véli, a külföldi terjeszkedéshez nagyon résen kell lenni, miközben nem szabad akkorát kockáztatni, amit nem tudnak magunknak megengedni akkor, ha ez a történet elbukik. Barna Zsolt kiemelte: a külföldi akvizíciók nem mindig a sikerről szólnak, idő kell ahhoz, hogy növekedési pályára állítsunk egy vállalatot.

Címlapkép forrása: Portfolio

