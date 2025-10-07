  • Megjelenítés
Európai pénzből modernizálódhat a magyar vasút
Gazdaság

Európai pénzből modernizálódhat a magyar vasút

Portfolio
Az Európai Beruházási Bank (EIB) legújabb stratégiai lépéseiről és a térségben betöltött szerepéről beszélt Manuel Dueñas, a szervezet regionális divízióvezetője a Portfolio Budapest Economic Forumon. Az előadásból kiderült, hogy a szervezet az európai gazdaság teljes szegmensében jelen van, Magyarországon is már közel 100 projektet finanszírozott az elmúlt 35 évben. A következő évek hazai fókuszterülete az infrastruktúra, ezen belül pedig a hazai vasút fejlesztése lesz, amelyhez az európai pénzintézet kész forrásokat biztosítani.

Manuel Dueñas, az Európai Beruházási Bank (EIB) közép- és délkelet-európai közszektorért felelős osztályának vezetője „Az EIB új prioritásai és kezdeményezései” címmel tartott előadást a Portfolio Budapest Economic Forumon.

Az EIB új korszakba lépett: zöld beruházások és innováció a középpontban

Dueñas szerint az EIB az elmúlt években a fenntartható növekedés és a zöld átállás motorjává vált Európában. A szervezet 2024-ben mintegy 89 milliárd eurónyi beruházást mozgósított, amelynek több mint fele a zöldenergia-átálláshoz és a klímasemlegességet támogató projektekhez kapcsolódott.

A bank tavaly 89 milliárd eurónyi forrást biztosított globálisan, ennek közel 90 százaléka az Európai Unión belül valósult meg. A cél 2025-re a 100 milliárd eurós éves finanszírozási volumen elérése. A 2024-es év során rekordmértékű, 50,7 milliárd eurót fordítottak kifejezetten fenntarthatóságot elősegítő projektekre, valamint 8 milliárd eurónyi tőkejellegű beruházáshoz is hozzájárultak, amelyek a technológiai és innovációs szektorban segítik a növekedést.

A stratégiai fókuszterületek közé tartozik a zöldenergia és digitalizáció, a mesterséges intelligencia-fejlesztések támogatása, valamint az infrastrukturális és oktatási beruházások erősítése.

A mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági programok mellett az EIB egyre nagyobb hangsúlyt fektet a védelmi beruházások finanszírozására is, tekintettel az európai geopolitikai helyzetre. Emellett a bank kulcsszerepet vállal Ukrajna újjáépítésében, amelyre a háború kezdete óta már 2 milliárd eurót biztosított.

Az EIB TechEU programja külön figyelmet érdemel: a 2025-2027-es időszakra vonatkozó, 70 milliárd eurós összértékű kezdeményezés a zöld technológiai és digitális felzárkózást szolgálja, elősegítve az európai versenyképesség megőrzését. Az EIB emellett önálló lakhatási programmal is rendelkezik, melynek keretében az elmúlt öt évben több mint 15 milliárd euró értékben támogatta a lakhatási és energiahatékonysági beruházásokat.

A vasútfejlesztés lesz az EIB magyarországi fókuszterülete a következő években

Magyarországi projektekre az EIB 1990 óta több mint 25 milliárd eurónyi forrást biztosított, az elmúlt öt évben pedig átlagosan évi 650 millió eurót. A támogatások főként közlekedési, oktatási, közműfejlesztési és vidékfejlesztési projektekre irányultak, amelyek közel 100 megvalósult beruházást tettek lehetővé.

Dueñas elmondta, hogy a következő években az EIB magyarországi fókusza az infrastrukturális modernizáción és a vasúti innováción lesz.

A bank a jövőben is kulcsszerepet kíván játszani a magyar gazdaság fenntartható növekedésében, miközben a régióban is a magán- és állami beruházások mozgósítását tekinti fő küldetésének.

Címlapkép forrása: Portfolio

PR cikk

Trader

Fórum

