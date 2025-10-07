  • Megjelenítés
Felfelé módosították Kína idei és jövő évi gazdasági növekedési előrejelzését
Gazdaság

Felfelé módosították Kína idei és jövő évi gazdasági növekedési előrejelzését

A Világbank felfelé módosította a kínai gazdaság idei és jövő évi növekedésével kapcsolatos előrejelzéseit.

A Világbank kedden közzétett előrejelzése szerint Kína bruttó hazai terméke (GDP) idén 4,8 százalékkal nő, szemben az áprilisban prognosztizált 4 százalékos GDP-bővüléssel - írja az MTI.

A washingtoni székhelyű szervezet szakértői szerint jövőre 4,2 százalékra mérséklődik a kínai GDP-növekedés, részben az exportnövekedés lassulásának következtében, valamint a kormányzat fiskális támogatásának a növekvő államadósság miatt valószínűsíthető csökkenésének hatására. A Világbank áprilisi prognózisában jelentősebben lassuló, 4 százalékos GDP-növekedés szerepelt 2026-ra. Kína GDP-je 2024-ben 5 százalékkal nőtt.

A kelet-ázsiai régió is gyorsulhat

A Világbank jelenlegi prognózisa szerint a kelet-ázsiai és a csendes-óceáni országok gazdasága (Kínát nem számítva) 4,4 százalékkal nő az idei évben, szemben az áprilisban jelzett 4,2 százalékos növekedéssel, 2026-ra pedig továbbra is 4,5 százalékos GDP-bővülésre számítanak.

Mi fékezi a globális lendületet?

A szervezet a visszafogott lendületet a megnövekedett kereskedelmi akadályoknak, a nagyobb globális gazdaságpolitikai bizonytalanságnak, valamint a lassabb globális növekedésnek tulajdonítja.

Globális lassulás várható

A Világbank júniusban 2,3 százalékra rontotta a 2025-ös globális gazdasági növekedésre vonatkozó előrejelzését a januárban becsült 2,7 százalékról, kiemelve, hogy a magasabb vámok és a fokozott bizonytalanság jelentős hátráltató tényezők szinte minden gazdaság számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

