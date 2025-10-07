Felütötte a fejét a halálos járvány Európában: egyből drasztikus lépésről döntöttek a hatóságok

Hollandiában madárinfluenza miatt 71 ezer csirkét kell leölni egy gazdaságban, ez az első ilyen eset márciusa óta.

A holland kormány kedden közleményben jelentette be, hogy madárinfluenza észlelése miatt körülbelül 71 ezer csirkét kell leölni az ország északi részén található baromfitelepen.

Ez az első madárinfluenza-észlelés Hollandiában idén március óta.

A kormány egyelőre nem vezetett be országos korlátozást a baromfik zárt tartására vonatkozóan,

mivel álláspontjuk szerint a jelenlegi járványkitörés nem indokolja ezt az intézkedést.

Az állatbetegségekkel foglalkozó szakértői csoport hamarosan összeül, hogy felmérje a kockázatokat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Nathan Howard/Getty Images